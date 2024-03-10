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رجل يعاني من عادة غريبة قد تهدّد علاقته بصديقته... وما علاقة زجاجة حليب الأطفال؟

منوعات
2024-03-10 | 15:25
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رجل يعاني من عادة غريبة قد تهدّد علاقته بصديقته... وما علاقة زجاجة حليب الأطفال؟
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رجل يعاني من عادة غريبة قد تهدّد علاقته بصديقته... وما علاقة زجاجة حليب الأطفال؟

رجل يعاني من عادة غريبة قد تهدّد علاقته بصديقته... وما علاقة زجاجة حليب الأطفال؟

اعترف رجل عشريني بعادة غريبة وهي استمتاعه بتناول زجاجة من حليب الأطفال الدافئة قبل النوم.

وفي التفاصيل، قال الرجل إن هذه العادة الغريبة هي أمر طبيعي بالنسبة له، ولكنه لا يقوم بها إطلاقًا أمام أي من صديقاته.

وأضاف الرجل أنه بحال علمت صديقته بهذه العادة، ستقوم بالانفصال عنه، ولكنه شرح أن هذا الأمر لا يؤذي أحدا بل يساعده على الاسترخاء فقط.

وتساءل الرجل في حديث خاص لموقع "ذا صن" الالكتروني، عمّا عليه القيام به خصوصا وأن ذلك يساعده في التخلص من التوتر والقلق.

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