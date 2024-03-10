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على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!

على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!





وفي التفاصيل، لا تستطيع حبيبة الرجل الانفصال عن زوجها السابق والمسيطر، على الرغم من جهوده لكي تصبح علاقتهما رسمية.



كذلك، حبيبته هي أم لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات من زوجها السابق، وعند لقائهما تمتع كل من الحبيبين بكيمياء رهيبة وعلاقة حميمة مذهلة وما علمه الرجل حينها هو أنها عازبة ومنفصلة عن زوجها السابق قبل أكثر من عام.



كما افترضت المرأة أنها ترى زوجها السابق فقط عندما تذهب لتسليمه ابنتهما أو أخذها، ولكن الرجل شعر أن قضاء الوقت معها كان دائما صعبا، حتى أنها في بعض الأحيان كانت تقوم بتسليمه ملابسه بعد ممارسة الجنس طالبة منه العودة فورا إلى منزله.



وعندما طلب الرجل من حبيبته أن تكون صادقة معه، انهارت بالبكاء واعترفت بأن زوجها السابق لا يزال يسيطر على حياتها بشكل كبير، كما انه لا يمكنها التخلص منه، إذ ينام أحيانا على الأريكة ولا تعرف أبدًا متى سيظهر وهو بحالة سكر شديد.



وتساءل الرجل عن الحلول التي قد تكون متاحة أمامه لأنه يحب هذه الشابة حقا ولكن لا يمكنه الاستمرار على هذا النحو. أخبر رجل في حديث خاص لموقع " ذا صن " الالكتروني، أنه يعيش أجمل علاقة غرامية على الإطلاق ولكن المعضلة هي زوج صديقته السابق والمسيطر.وفي التفاصيل، لا تستطيع حبيبة الرجل الانفصال عن زوجها السابق والمسيطر، على الرغم من جهوده لكي تصبح علاقتهما رسمية.كذلك، حبيبته هي أم لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات من زوجها السابق، وعند لقائهما تمتع كل من الحبيبين بكيمياء رهيبة وعلاقة حميمة مذهلة وما علمه الرجل حينها هو أنها عازبة ومنفصلة عن زوجها السابق قبل أكثر من عام.كما افترضت المرأة أنها ترى زوجها السابق فقط عندما تذهب لتسليمه ابنتهما أو أخذها، ولكن الرجل شعر أن قضاء الوقت معها كان دائما صعبا، حتى أنها في بعض الأحيان كانت تقوم بتسليمه ملابسه بعد ممارسة الجنس طالبة منه العودة فورا إلى منزله.وعندما طلب الرجل من حبيبته أن تكون صادقة معه، انهارت بالبكاء واعترفت بأن زوجها السابق لا يزال يسيطر على حياتها بشكل كبير، كما انه لا يمكنها التخلص منه، إذ ينام أحيانا على الأريكة ولا تعرف أبدًا متى سيظهر وهو بحالة سكر شديد.وتساءل الرجل عن الحلول التي قد تكون متاحة أمامه لأنه يحب هذه الشابة حقا ولكن لا يمكنه الاستمرار على هذا النحو.