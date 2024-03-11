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من ضرب الرجال لزوجاتهم الى "الماتوكي"... إليكم أغرب العادات التي تُمارس بأوغندا خلال رمضان المبارك!
منوعات
2024-03-11 | 07:01
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من ضرب الرجال لزوجاتهم الى "الماتوكي"... إليكم أغرب العادات التي تُمارس بأوغندا خلال رمضان المبارك!
من ضرب الرجال لزوجاتهم الى "الماتوكي"... إليكم أغرب العادات التي تُمارس بأوغندا خلال رمضان المبارك!
تشهد دوال العالم المسلمة عادات وتقاليد متنوعة ومنها ما يعتر غريبا.
ومن أغرب العادات والتقاليد الرمضانية، هي عادة ضرب النساء على رؤوسهن في أوغندا، حيث يقوم الرجال بضرب زوجاتهم على رؤوسهن ضربات بسيطة قبيل الإفطار، لزيادة حماستهن في الإسراع بإعداد الإفطار.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الزوجات تعتقدن أن هذه العادة غير مسيئة بل هي من علامات الدلع، وعلى الرغم من عدم تقبل الكثيرين لهذه العادة ولكن الرجال بقبائل "اللانغو" تحديدًا ما زالوا يحافظون على هذه العادة.
أما المدهش في الموضوع فهو أن الأطفال الذكور يقومون بلعب لعبة ضرب الزوجات مع أقرانهن قبل الإفطار تمثًلا بالرجال من كبار السن بالقبيلة.
وفي سياق متصل، يتناول الصائمون في أوغندا الموز كمكوّن رئيسي في وجبتي الإفطار والسحور، ويتم استخدامه في وجبة غذائية محلية شهيرة تعرف بـ "الماتوكي" وهي عبارة عن موز مشوي، وتعتبر هي وجبة الإفطار الأوغندية الرئيسية.
وحول الإفطار الجماعي، تتناقل المعلومات أخبارا حول الحشود التي تتجمع في مسجد "أونداجيه"، أكبر المساجد في العاصمة كمبالا، عند الإفطار الجماعي، والذي يُعتبر من أهم مظاهر رمضان في أوغندا.
وخلال هذا الإفطار الجماعي تُعد مائدة كبيرة ليجتمع عليها أهالي كمبالا من المسلمين، لتناول طعام الإفطار سويا حتى لو لم يكن بينهم سابق معرفة.
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