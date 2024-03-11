عُرضت بأكثر من 4 ملايين يورو... لوحة نادرة لفان غوخ تُباع في هذا البلد (صورة)

أفادت وسائل إعلام هولندية بأن إحدى لوحات فنسنت فان غوخ الأولى بيعت لقاء ملايين عدة من اليورو في معرض فني مرموق بهولندا.

وعُرضت لوحة "رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض" بـ4,5 ملايين يورو في "المعرض الأوروبي للفنون الجميلة" The European Fine Art Fair، وهو كنز فني حقيقي تستضيفه مدينة ماستريخت في جنوب البلاد.

وقال بيل راو، رئيس معرض "إم إس راو"، أحد أكبر وأشهر المعارض الفنية في الولايات المتحدة "بيعت اللوحة إلى متحف في دولة ليست ضمن الاتحاد الأوروبي".

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الهولندية "ايه ان بي" بأن اللوحة بيعت بالسعر الذي عُرضت فيه.

وأكّدت الوكالة أنّ اللوحة ستكون مُتاحة أمام العامة، من دون أن تذكر اسم المتحف الذي اشتراها.

وأنجز فان غوخ هذه اللوحة أثناء إقامته مع والديه في مدينة نوينين بجنوب هولندا.

وفي العام 1885، رسم لوحته الشهيرة "آكلو البطاطا" في المكان عينه. وسيُتاح لزوار "المعرض الأوروبي للفنون الجميلة" الاستمتاع حتى الخميس باللوحات والمنحوتات والمجوهرات المعروضة.

وكالة فرانس برس