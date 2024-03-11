الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عُرضت بأكثر من 4 ملايين يورو... لوحة نادرة لفان غوخ تُباع في هذا البلد (صورة)
منوعات
2024-03-11 | 07:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عُرضت بأكثر من 4 ملايين يورو... لوحة نادرة لفان غوخ تُباع في هذا البلد (صورة)
أفادت وسائل إعلام هولندية بأن إحدى لوحات فنسنت فان غوخ الأولى بيعت لقاء ملايين عدة من اليورو في معرض فني مرموق بهولندا.
وعُرضت لوحة "رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض" بـ4,5 ملايين يورو في "المعرض الأوروبي للفنون الجميلة" The European Fine Art Fair، وهو كنز فني حقيقي تستضيفه مدينة ماستريخت في جنوب البلاد.
وقال بيل راو، رئيس معرض "إم إس راو"، أحد أكبر وأشهر المعارض الفنية في الولايات المتحدة "بيعت اللوحة إلى متحف في دولة ليست ضمن الاتحاد الأوروبي".
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الهولندية "ايه ان بي" بأن اللوحة بيعت بالسعر الذي عُرضت فيه.
وأكّدت الوكالة أنّ اللوحة ستكون مُتاحة أمام العامة، من دون أن تذكر اسم المتحف الذي اشتراها.
وأنجز فان غوخ هذه اللوحة أثناء إقامته مع والديه في مدينة نوينين بجنوب هولندا.
وفي العام 1885، رسم لوحته الشهيرة "آكلو البطاطا" في المكان عينه. وسيُتاح لزوار "المعرض الأوروبي للفنون الجميلة" الاستمتاع حتى الخميس باللوحات والمنحوتات والمجوهرات المعروضة.
وكالة فرانس برس
آخر الأخبار
منوعات
لوحة
فنسنت فان غوخ
بيع
ملايين
يورو
معرض فني
هولندا
رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض.
التالي
أسلوب حياتها وملابسها يجعلانها "أمًّا سيئة"... وهذا ما قالته إلى المتنمرين!
مسابقة لتصنيع الخبز بالشوكولا في فرنسا ضمت متباريين من لبنان والسعودية... من فاز بالجائزة؟ (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-08
ألمانيا مستعدة للسماح ببيع مقاتلات يوروفايتر للسعودية
أخبار دولية
2024-01-08
ألمانيا مستعدة للسماح ببيع مقاتلات يوروفايتر للسعودية
0
أخبار دولية
02:24
ماكرون يزور أوكرانيا في الأسابيع المقبلة
أخبار دولية
02:24
ماكرون يزور أوكرانيا في الأسابيع المقبلة
0
آخر الأخبار
15:22
نتنياهو لـ"بوليتيكو": نوشك على إنهاء الجزء الأخير من الحرب والقتال لن يستغرق أكثر من شهرين وربما ٦ أو ٤ أسابيع
آخر الأخبار
15:22
نتنياهو لـ"بوليتيكو": نوشك على إنهاء الجزء الأخير من الحرب والقتال لن يستغرق أكثر من شهرين وربما ٦ أو ٤ أسابيع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:02
في أول يوم رمضان... رجل عربي قتل زوجته وحاول الانتحار: إليكم التفاصيل
منوعات
11:02
في أول يوم رمضان... رجل عربي قتل زوجته وحاول الانتحار: إليكم التفاصيل
0
منوعات
08:54
عناق النعام.. طريقة استشفاء تقدمها مزرعة بلجيكية وهذه تكلفتها!
منوعات
08:54
عناق النعام.. طريقة استشفاء تقدمها مزرعة بلجيكية وهذه تكلفتها!
0
منوعات
07:36
نُشرت بمناسبة عيد الأم... حذف أول صورة رسمية للأميرة كيت بعد العملية الجراحية: ما السبب؟ (صورة)
منوعات
07:36
نُشرت بمناسبة عيد الأم... حذف أول صورة رسمية للأميرة كيت بعد العملية الجراحية: ما السبب؟ (صورة)
0
منوعات
07:30
بعد هروب ابنتها من المنزل... أم تكتشف أفكارًا صادمة لابنتها عنها!
منوعات
07:30
بعد هروب ابنتها من المنزل... أم تكتشف أفكارًا صادمة لابنتها عنها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:52
نتنياهو: حماس قدمت مطالب غريبة للتوصل لاتفاق لكننا لا نخوض معركة خاصة بنا بل معركة ضد محور إيران "الإرهابي"
آخر الأخبار
08:52
نتنياهو: حماس قدمت مطالب غريبة للتوصل لاتفاق لكننا لا نخوض معركة خاصة بنا بل معركة ضد محور إيران "الإرهابي"
0
منوعات
2024-03-04
أعراض مؤلمة لا يمكن تفسيرها واجهتها شابة عشرينية... هذا ما اكتشفه الأطباء عن حالتها!
منوعات
2024-03-04
أعراض مؤلمة لا يمكن تفسيرها واجهتها شابة عشرينية... هذا ما اكتشفه الأطباء عن حالتها!
0
حال الطقس
2023-12-24
المنخفض الجوي ينكفئ كلياً ليلاً... ماذا عن طقس بداية الأسبوع؟
حال الطقس
2023-12-24
المنخفض الجوي ينكفئ كلياً ليلاً... ماذا عن طقس بداية الأسبوع؟
0
آخر الأخبار
2024-03-08
الوكالة الوطنية للاعلام: مجموعة من شبان عرب خلدة قطعت أوتوستراد خلدة احتجاجا على توقيف أحد الشبان ويعمل الجيش على إعادة فتحه
آخر الأخبار
2024-03-08
الوكالة الوطنية للاعلام: مجموعة من شبان عرب خلدة قطعت أوتوستراد خلدة احتجاجا على توقيف أحد الشبان ويعمل الجيش على إعادة فتحه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
حراك المتعاقدين يرفع الصوت: عدم توازن بين الجهد والحقوق
أخبار لبنان
07:53
حراك المتعاقدين يرفع الصوت: عدم توازن بين الجهد والحقوق
0
أخبار لبنان
07:53
مخزومي: لاعطاء مبادرة الاعتدال الوطني فرصة كي تنجح
أخبار لبنان
07:53
مخزومي: لاعطاء مبادرة الاعتدال الوطني فرصة كي تنجح
0
أخبار لبنان
07:24
الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل
أخبار لبنان
07:24
الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل
0
أخبار لبنان
07:00
ميقاتي من دار الفتوى: انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف بل هو بداية أمل من أجل الاصلاح والحل في البلد
أخبار لبنان
07:00
ميقاتي من دار الفتوى: انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف بل هو بداية أمل من أجل الاصلاح والحل في البلد
0
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
0
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
0
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
0
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
0
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
2
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
3
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
4
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
5
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
6
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
7
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
8
منوعات
16:00
على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!
منوعات
16:00
على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More