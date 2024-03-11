أسلوب حياتها وملابسها يجعلانها "أمًّا سيئة"... وهذا ما قالته إلى المتنمرين!

أسلوب حياتها وملابسها يجعلانها "أمًّا سيئة"... وهذا ما قالته إلى المتنمرين!







ردت "ميا بوردمان" على المتنمرين الذين يحكمون عليها بناءً على مظهرها، وادعت أن حب السهر والاحتفالات لا يجعل منها أمًّا سيئة كما يصفها المتابعون.



وادعت الأم البالغة من العمر 25 عامًا أنها تُنادى بانتظام بالـ "أم السيئة"، وذلك ببساطة بسبب الملابس التي ترتديها وأسلوب الحياة الذي تعيشه.



وتتلقى دائما بوردمان كمية كبيرة من التعليقات السيئة والبغيضة كونها لا ترتدي ملابس "الأم" التقليدية.



كذلك، تحدثت النجمة في وقت سابق عن تجربتها مع العنف المنزلي، بعد أن قام صديقها السابق "كريستوفر بروكس" بتثبيتها على الأرض وحاول خنقها بعد أن رفضت الذهاب لإقامة علاقة حميمة معه، إذ أمسك هاتفها ورفض إعادته إلا إذا أمضت الليلة معه.