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بعد هروب ابنتها من المنزل... أم تكتشف أفكارًا صادمة لابنتها عنها!
منوعات
2024-03-11 | 07:30
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بعد هروب ابنتها من المنزل... أم تكتشف أفكارًا صادمة لابنتها عنها!
بعد هروب ابنتها من المنزل... أم تكتشف أفكارًا صادمة لابنتها عنها!
اعترفت أم أنها قامت بقراءة دفتر خصوصيات ابنتها المراهقة بعد تعرّض الأخيرة لنوبة غضب سيئة للغاية أدّت إلى هروبها من المنزل.
وفي هذا السياق، قرّرت الأم البحث في غرفة ابنتها لمحاولة العثور على شيء ما قد يعطيها فكرة عما يحدث مع ابنتها، وعثرت بالفعل على دفتر يوميات الأخيرة وبدأت بقراءة مضمونه، ما أدّى إلى إصابتها بالذهول.
واكتشفت أن ابنتها تشعر بالحقد تجاهها منذ أشهر، وأنها فقدت كل احترامها لوالدتها، لأنها تعتقد أن دورها كزوجة وأم "عديم الفائدة".
وفكرت ابنتها أن والدتها تشعر بالغيرة منها وأنها مصممة على منعها من متابعة حلمها في أن تصبح مغنية لأنها تشعر بالغيرة لأنها لم تتمكن من تحقيق النجاح نفسه في حياتها الخاصة.
وبعد الانتهاء من القراءة، انهارت الأم في البكاء ووقعت في حيرة من أمرها حيال ما عليها القيام به لإصلاح العلاقة بينها وبين ابنتها، خصوصا أن علاقتهما تضررت بشكل لا يصدق.
المصدر
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تكتشف
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لابنتها
عنها!
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