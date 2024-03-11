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نُشرت بمناسبة عيد الأم... حذف أول صورة رسمية للأميرة كيت بعد العملية الجراحية: ما السبب؟ (صورة)

منوعات
2024-03-11 | 07:36
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نُشرت بمناسبة عيد الأم... حذف أول صورة رسمية للأميرة كيت بعد العملية الجراحية: ما السبب؟ (صورة)
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نُشرت بمناسبة عيد الأم... حذف أول صورة رسمية للأميرة كيت بعد العملية الجراحية: ما السبب؟ (صورة)

نشر قصر كنسينغتون ببريطانيا عبر شبكات التواصل الأحد أول صورة رسمية للأميرة كيت بعد شهرين على خضوعها لعملية جراحية في البطن، لكنّ فرانس برس ووكالات أنباء عالمية أخرى حذفت هذه الصورة من خدماتها بعدما تبيّن أنّه قد تمّ التلاعب بها.
 
والصورة التي نشرها القصر تظهر فيها أميرة ويلز باسمةً وهي تجلس على كرسي في الحديقة وترتدي بنطال جينز وسترة داكنة، ويحيط بها أولادها الثلاثة: جورج وشارلوت ولويس الذين يظهرون وهم يضحكون.
 
وذكر التعليق المرفق بالمنشور أنّ الصورة التقطها الأمير وليام.
 
وجاء في رسالة قصيرة مرفقة وموقّعة بحرف "C" (الحرف الأول من اسم الأميرة الأصلي كاثرين Catherine) "شكراً على أمنياتكم ودعمكم طيلة الشهرين الفائتين. أتمنى للجميع عيد أم سعيداً". واحتفلت المملكة المتّحدة بعيد الأم الأحد.
 
وأوضح قصر كنسينغتون في بيان أنّ الصورة التُقطت "في وندسور خلال هذا الأسبوع"، في حين أنّ آخر ظهور علني للأميرة يعود إلى قداس عيد الميلاد الذي أقامته العائلة الملكية في ساندرينغهام.
 
وتشكّل هذه اللقطة العائلية أول صورة رسمية لكيت تنشرها العائلة الملكية منذ دخول الأميرة المستشفى في 16 كانون الثاني وإجرائها عملية جراحية في البطن، لم يُعلَن عن تفاصيلها.
 
لكنّ وكالات أنباء عالمية عديدة، بما فيها وكالة فرانس برس، أزالت من خدماتها هذه الصورة لاحقاً بعدما تبيّن لها أنّ الصورة قد تمّ تعديلها بما يتعارض مع معايير هذه الوكالات.
 
وقالت وكالة فرانس برس في مذكرة إلى عملائها "لقد تبيّن أنّ الصورة التي نشرها قصر كنسينغتون اليوم لكيت وأطفالها تمّ تعديلها، وبالتالي تمّ سحبها من أنظمة وكالة فرانس برس".
 
وبحسب قصر كنسينغتون فإنّ الأميرة لن تستأنف أنشطتها الرسمية قبل عيد الفصح، في حين لم تظهر علناً منذ تصريح القصر، ما أثار تكهنات وتساؤلات بشأن وضعها الصحي.
 
ولم تتسرب سوى صورة واحدة للأميرة في مطلع آذار، إلى وسائل الإعلام الأميركية المتخصصة في شؤون المشاهير. وتظهر الصورة كيت حاجبة وجهها بنظارات داكنة، في مقعد الراكب في سيارة تقودها والدتها.
 
لكنّ تلك الصورة لم تنشرها الصحافة البريطانية التي تهتمّ كثيراً في العادة بأخبار كيت ووليام، وذلك بعد أن طلب قصر كنسينغتون احترام خصوصيتهما خلال فترة نقاهة الأميرة.
 
ويتعارض التكتّم حول وضع كيت مع الأسلوب التواصلي المعتمد من قصر باكنغهام بشأن سرطان الملك تشارلز الثالث.
 
 
وكالة فرانس برس.

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