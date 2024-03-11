في أول يوم رمضان... رجل عربي قتل زوجته ثم حاول الانتحار: إليكم التفاصيل

في أول أيام شهر رمضان المبارك، شهدت منطقة صعيد في مصر حادثة مروعة قام فيها شاب بارتكاب جريمة قتل فظيعة حيث أطلق النار على زوجته ثم حاول إنهاء حياته بالطريقة عينها خلال ساعات السحور.

وفي تفاصيل الحادث، أطلق الشاب المصري الرصاص بشكل مباغت على زوجته، مما أدى إلى سقوطها قتيلة، ثم حاول الانتحار بواسطة طلقة نارية. يأتي هذا في ظل الأجواء المقدسة لشهر رمضان الكريم، حيث يشهد الوقت السحوري أكبر تركيز للناس وتجمعهم في أوقات متأخرة من الليل.

وفور تلقي مدير أمن مدينة قنا إخطارًا بالحادث، توجهت قوة أمنية إلى المكان للتحقيق في الواقعة. وبعد الفحص الأولي، تبين أن الجاني، الذي يدعى "ع.ح.ع"، قام بقتل زوجته بإطلاق النار عليها، ثم حاول الانتحار باستخدام نفس السلاح.

وتواصلت الجهات الأمنية التحقيقات لفهم الدوافع والأسباب وراء ارتكاب هذه الجريمة البشعة. وقد تم نقل جثة الضحية والجاني المصاب إلى مستشفى "بهجورة"، حيث تم إيداع الجثة في المشرحة، فيما يتلقى الزوج العلاج.

وقد تم إصدار محضر رسمي بالحادثة، وتم إخطار النيابة للبدء في التحقيقات اللازمة لكشف كافة التفاصيل المحيطة بهذا الحدث الأليم.