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شعرت بالغيرة بعد أن علمت أن ابنتها لديها حبيب... وهذا هو السبب!

شعرت بالغيرة بعد أن علمت أن ابنتها لديها حبيب... وهذا هو السبب!







وأوضحت الأم العازبة أن ابنتها تبلغ من العمر 23 عامًا وصديقها يبلغ من العمر 25 عامًا، وفق موقع



وقالت: "أشعر الآن بالحرج الشديد من رد فعلي. لقد التقيت صديقها ويبدو جميلا. ولكن ما أزعجني أن الغيرة تغلبت علي وأزعجت ابنتي حقًا برد فعلي الأناني".



وأضافت: "أنا أحب ابنتي كثيرًا وأريد أن أقضي معها أكبر قدر ممكن من الوقت، وأريدها أن تكون سعيدة وبصحة جيدة، ولا أريد أن أكون الشخص الذي يعيقها".



وتابعت المرأة: "لقد اعتذرت لابنتي ولكنني لا أزال أشعر بالقلق من أنها ستقضي كل وقت فراغها وعطلتها معه بدلاً مني، وهذا ما يخيفني". أخبرت سيدة تبلغ من العمر 48 عاماً عن حزنها بعد أن علمت أن ابنتها لديها حبيب، لأن هذا يعني أنها ستقضي معظم وقتها بعيدة عنها.وأوضحت الأم العازبة أن ابنتها تبلغ من العمر 23 عامًا وصديقها يبلغ من العمر 25 عامًا، وفق موقع "ذا صن" وقالت: "أشعر الآن بالحرج الشديد من رد فعلي. لقد التقيت صديقها ويبدو جميلا. ولكن ما أزعجني أن الغيرة تغلبت علي وأزعجت ابنتي حقًا برد فعلي الأناني".وأضافت: "أنا أحب ابنتي كثيرًا وأريد أن أقضي معها أكبر قدر ممكن من الوقت، وأريدها أن تكون سعيدة وبصحة جيدة، ولا أريد أن أكون الشخص الذي يعيقها".وتابعت المرأة: "لقد اعتذرت لابنتي ولكنني لا أزال أشعر بالقلق من أنها ستقضي كل وقت فراغها وعطلتها معه بدلاً مني، وهذا ما يخيفني".