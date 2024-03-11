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موسيقية سابقة تكشف: "تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني" وهذه التفاصيل! (فيديو)

منوعات
2024-03-11 | 11:39
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موسيقية سابقة تكشف: &quot;تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني&quot; وهذه التفاصيل! (فيديو)
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موسيقية سابقة تكشف: "تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني" وهذه التفاصيل! (فيديو)

موسيقية سابقة تكشف: "تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني" وهذه التفاصيل! (فيديو)

كشفت الموسيقية السابقة "شينا فيليبس" عن الاعتداء الجنسي المروع الذي تعرضت له عندما كانت مراهقة، زاعمة أن رجل اغتصبها بعد قيامه بتخديرها واحتجازها كرهينة لأيام عدة.

وانهارت فيليبس، البالغة من العمر 56 عامًا، بالبكاء عندما تحدثت عما تعرضت له في عيد ميلادها الثامن عشر في مقطع فيديو  شاركته عبر قناتها على منصة يوتيوب.

وأوضحت الأم لثلاثة أطفال أنها بدأت الليلة مع أقرب أصدقائها، ولكن ما اعتقدت أنه سيكون احتفالًا مليئًا بالفرح انتهى بكارثة بعد أن انفصلت عن أصدقائها لشراء بعض الكوكايين، حيث تعرضت للاغتصاب من قبل تاجر المخدرات.

واعترفت فيليبس بأنها شربت كمية هائلة من الفودكا خلال الحفلة، قبل أن تتوجه إلى منزل صديق لها لمحاولة شراء المخدرات، ولكنها لم تكشف عن اسم الرجل الحقيقي حفاظا على الخصوصية، بل استخدمت اللقب المزيف "دوغ" طوال الفيديو.

وعند وصولها إلى منزل دوغ، أوضحت فيليبس أنه أخبرها أنها لا تبدو على ما يرام وقد تحتاج إلى الاستلقاء، وأغمي عليها في سريره، واستيقظت بعد مرور بعض الوقت لتجده وهو يستغلها جنسيا.

وشرع دوغ في اغتصابها كما أنها لم تستطع مقاومته لأنها كانت عاجزة تماما، وعندما استيقظت في صباح اليوم التالي، أحضر لها وجبة الإفطار، التي تحتوي على المخدرات.

وشعرت فيليبس وكأنها كانت رهينة هناك طوال عطلة نهاية الأسبوع، ولا تعرف حتى كيف عادت إلى المنزل، كما أنها لم تتحدث إلى أي شخص حول ما حدث معها لأنها شعرت في ذلك الوقت بأنها غبية لأنها وضعت نفسها في هذا الموقف.
 
 

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التفاصيل!

(فيديو)

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