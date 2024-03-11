الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موسيقية سابقة تكشف: "تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني" وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
2024-03-11 | 11:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
موسيقية سابقة تكشف: "تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني" وهذه التفاصيل! (فيديو)
موسيقية سابقة تكشف: "تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني" وهذه التفاصيل! (فيديو)
كشفت الموسيقية السابقة "شينا فيليبس" عن الاعتداء الجنسي المروع الذي تعرضت له عندما كانت مراهقة، زاعمة أن رجل اغتصبها بعد قيامه بتخديرها واحتجازها كرهينة لأيام عدة.
وانهارت فيليبس، البالغة من العمر 56 عامًا، بالبكاء عندما تحدثت عما تعرضت له في عيد ميلادها الثامن عشر في مقطع فيديو شاركته عبر قناتها على منصة يوتيوب.
وأوضحت الأم لثلاثة أطفال أنها بدأت الليلة مع أقرب أصدقائها، ولكن ما اعتقدت أنه سيكون احتفالًا مليئًا بالفرح انتهى بكارثة بعد أن انفصلت عن أصدقائها لشراء بعض الكوكايين، حيث تعرضت للاغتصاب من قبل تاجر المخدرات.
واعترفت فيليبس بأنها شربت كمية هائلة من الفودكا خلال الحفلة، قبل أن تتوجه إلى منزل صديق لها لمحاولة شراء المخدرات، ولكنها لم تكشف عن اسم الرجل الحقيقي حفاظا على الخصوصية، بل استخدمت اللقب المزيف "دوغ" طوال الفيديو.
وعند وصولها إلى منزل دوغ، أوضحت فيليبس أنه أخبرها أنها لا تبدو على ما يرام وقد تحتاج إلى الاستلقاء، وأغمي عليها في سريره، واستيقظت بعد مرور بعض الوقت لتجده وهو يستغلها جنسيا.
وشرع دوغ في اغتصابها كما أنها لم تستطع مقاومته لأنها كانت عاجزة تماما، وعندما استيقظت في صباح اليوم التالي، أحضر لها وجبة الإفطار، التي تحتوي على المخدرات.
وشعرت فيليبس وكأنها كانت رهينة هناك طوال عطلة نهاية الأسبوع، ولا تعرف حتى كيف عادت إلى المنزل، كما أنها لم تتحدث إلى أي شخص حول ما حدث معها لأنها شعرت في ذلك الوقت بأنها غبية لأنها وضعت نفسها في هذا الموقف.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
سابقة
تكشف:
"تعرضت
للاعتداء
الجنسي
ميلادي...
خدرني
واحتجزني"
التفاصيل!
(فيديو)
التالي
من ضرب الرجال لزوجاتهم الى "الماتوكي"... إليكم أغرب العادات التي تُمارس بأوغندا خلال رمضان المبارك!
على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-26
مركبة الفضاء اليابانية "سليم" تنجو بشكل غير متوقع من ليلة قمرية... وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-26
مركبة الفضاء اليابانية "سليم" تنجو بشكل غير متوقع من ليلة قمرية... وهذه التفاصيل!
0
اخبار البرامج
2023-12-27
"الكلاب كانت عم بتلحوسني"... عثروا عليها بمكب النفايات وتعرضت للاعتداء والظلم: إليكم قصة سوزان المأساوية! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-12-27
"الكلاب كانت عم بتلحوسني"... عثروا عليها بمكب النفايات وتعرضت للاعتداء والظلم: إليكم قصة سوزان المأساوية! (فيديو)
0
منوعات
2024-03-09
في هذا البلد... كلاب تتنافس على لقب "أفضل كلب أصيل": وهذه المتطلبات! (فيديو)
منوعات
2024-03-09
في هذا البلد... كلاب تتنافس على لقب "أفضل كلب أصيل": وهذه المتطلبات! (فيديو)
0
منوعات
2024-03-01
فيديو لصانعة محتوى يثير ضجة: "سيدني أسوأ مكان للمواعدة"... وهذه هي صفات الرجال الأستراليين!
منوعات
2024-03-01
فيديو لصانعة محتوى يثير ضجة: "سيدني أسوأ مكان للمواعدة"... وهذه هي صفات الرجال الأستراليين!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:02
أراد تسمية ابنته على اسم حبيبته السابقة... هل وافقت زوجته؟
منوعات
13:02
أراد تسمية ابنته على اسم حبيبته السابقة... هل وافقت زوجته؟
0
منوعات
12:01
ألمانيا تشهد "التعايش السلمي"... وشوارع فرانكفورت تتزين بحلة رمضان للمرة الأولى (فيديو)
منوعات
12:01
ألمانيا تشهد "التعايش السلمي"... وشوارع فرانكفورت تتزين بحلة رمضان للمرة الأولى (فيديو)
0
منوعات
11:35
"أستراليا تخلو من الحياة بعد الساعة الخامسة مساء"... فيديو لسائحة بريطانية يثير الجدل بين المتابعين (فيديو)
منوعات
11:35
"أستراليا تخلو من الحياة بعد الساعة الخامسة مساء"... فيديو لسائحة بريطانية يثير الجدل بين المتابعين (فيديو)
0
منوعات
11:35
شعرت بالغيرة بعد أن علمت أن ابنتها لديها حبيب... وهذا هو السبب!
منوعات
11:35
شعرت بالغيرة بعد أن علمت أن ابنتها لديها حبيب... وهذا هو السبب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-05
بعد تجديد عقد إيجار شقتها الفاخرة... تخلى عنها حبيبها وهذا ما تعيشه الشابة!
منوعات
2024-03-05
بعد تجديد عقد إيجار شقتها الفاخرة... تخلى عنها حبيبها وهذا ما تعيشه الشابة!
0
أخبار دولية
10:10
المخابرات الروسية تتهم الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية
أخبار دولية
10:10
المخابرات الروسية تتهم الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية
0
منوعات
07:19
عُرضت بأكثر من 4 ملايين يورو... لوحة نادرة لفان غوخ تُباع في هذا البلد (صورة)
منوعات
07:19
عُرضت بأكثر من 4 ملايين يورو... لوحة نادرة لفان غوخ تُباع في هذا البلد (صورة)
0
اقتصاد
07:05
مشاريع مصرف الإسكان على طاولة وزارة الخارجية من أجل تعزيز موارد المصرف
اقتصاد
07:05
مشاريع مصرف الإسكان على طاولة وزارة الخارجية من أجل تعزيز موارد المصرف
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
حراك المتعاقدين يرفع الصوت: عدم توازن بين الجهد والحقوق
أخبار لبنان
07:53
حراك المتعاقدين يرفع الصوت: عدم توازن بين الجهد والحقوق
0
أخبار لبنان
07:53
مخزومي: لاعطاء مبادرة الاعتدال الوطني فرصة كي تنجح
أخبار لبنان
07:53
مخزومي: لاعطاء مبادرة الاعتدال الوطني فرصة كي تنجح
0
أخبار لبنان
07:24
الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل
أخبار لبنان
07:24
الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل
0
أخبار لبنان
07:00
ميقاتي من دار الفتوى: انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف بل هو بداية أمل من أجل الاصلاح والحل في البلد
أخبار لبنان
07:00
ميقاتي من دار الفتوى: انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف بل هو بداية أمل من أجل الاصلاح والحل في البلد
0
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
0
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
0
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
0
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
0
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
2
أخبار لبنان
12:08
الخطيب: يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
أخبار لبنان
12:08
الخطيب: يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
3
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
4
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
5
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
6
أخبار لبنان
08:37
مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة في عيد البشارة والجمعة العظيمة واثنين الفصح لدى الطوائف الكاثوليكية
أخبار لبنان
08:37
مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة في عيد البشارة والجمعة العظيمة واثنين الفصح لدى الطوائف الكاثوليكية
7
فنّ
06:47
مغرّدة تهين نادين نسيب نجيم بعد فوز ياسمينا زيتون... "ليش قلة التهذيب؟"
فنّ
06:47
مغرّدة تهين نادين نسيب نجيم بعد فوز ياسمينا زيتون... "ليش قلة التهذيب؟"
8
منوعات
16:00
على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!
منوعات
16:00
على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More