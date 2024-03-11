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ألمانيا تشهد "التعايش السلمي"... وشوارع فرانكفورت تتزين بحلة رمضان للمرة الأولى (فيديو)

منوعات
2024-03-11 | 12:01
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ألمانيا تشهد &quot;التعايش السلمي&quot;... وشوارع فرانكفورت تتزين بحلة رمضان للمرة الأولى (فيديو)
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ألمانيا تشهد "التعايش السلمي"... وشوارع فرانكفورت تتزين بحلة رمضان للمرة الأولى (فيديو)

أفادت السلطات الألمانية والإعلام المحلي بأن مدينة فرانكفورت تزيّنت بالأضواء الأحد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في سابقة على المستوى الوطني.
 
وتم الكشف رسميا عن لافتة كبيرة كُتب عليها "رمضان مبارك" وعرض للأضواء على شكل نجوم وفوانيس، في حفل أقيم مساء تمت خلاله اضاءة شارع للمشاة بوسط المدينة يعج بالمطاعم والمقاهي.
 
وهي المرة الأولى التي تضاء فيها مدينة ألمانية خلال شهر رمضان، بحسب السلطات المحلية ووسائل الإعلام الألمانية.
 
ورحبت النائبة الأولى في بلدية مدينة فرانكفورت نرجس إسكندري غرونبرغ باللفتة "الرائعة" التي تشهد على "التعايش السلمي بين جميع سكان فرانكفورت".
 
ويبلغ عدد سكان المدينة، المركز المالي لألمانيا، أكثر من 750 ألف نسمة بينهم 100 ألف مسلم.
 
وكالة فرانس برس
 

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