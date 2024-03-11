أراد تسمية ابنته على اسم حبيبته السابقة... هل وافقت زوجته؟

من ضرب الرجال لزوجاتهم الى "الماتوكي"... إليكم أغرب العادات التي تُمارس بأوغندا خلال رمضان المبارك!

من ضرب الرجال لزوجاتهم الى "الماتوكي"... إليكم أغرب العادات التي تُمارس بأوغندا خلال رمضان المبارك!

على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!