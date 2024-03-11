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أقامت علاقة مع زميلها ووقعت في حبه... ولكنه خدعها وهذا ما حصل!

أقامت علاقة مع زميلها ووقعت في حبه... ولكنه خدعها وهذا ما حصل!







وأوضحت أنها عندما علمت بالحقيقة كان الأوان قد فات لأنها كانت قد وقعت في غرامه، بحسب موقع



وقالت: "وجدت فيه كل ما يعجبني في الرجل، ونحن نحب بعضنا البعض كثيراً، ولكن لا يمكننا أن نكون معاً. إننا في أوائل الأربعينيات من عمرنا وعملنا معًا لمدة خمس سنوات، وبدأت علاقتنا منذ عامين. واكتشفت أنه متزوج عندما اتصلت بي زوجته وهي تبكي، وكانت قد وجدت رسائل بيننا".



وأضافت: "في تلك المرحلة كنا نرى بعضنا البعض لمدة عام. وأنهيت علاقتي به فور معرفتي بزواجه، ولم نعد نتواصل لمدة شهرين. ولكنه ظهر أمامي مرة ثانية قائلاً إنه لا يستطيع العيش بدوني، فعدنا وأقمنا علاقة جنسية مرة أخرى، وأخبرني أنه يحبني أكثر من زوجته".



واعترفت الشابة أنها تبحث عن عمل آخر حتى تتفادى رؤيته بشكل يومي، لكي تستطيع الابتعاد عنه ونسيانه.



تعرضت شابة للخداع من قبل زميلها من أجل إقامة علاقة غرامية معها من دون أن يخبرها بأنه متزوج ولديه عائلة.وأوضحت أنها عندما علمت بالحقيقة كان الأوان قد فات لأنها كانت قد وقعت في غرامه، بحسب موقع "ذا صن" وقالت: "وجدت فيه كل ما يعجبني في الرجل، ونحن نحب بعضنا البعض كثيراً، ولكن لا يمكننا أن نكون معاً. إننا في أوائل الأربعينيات من عمرنا وعملنا معًا لمدة خمس سنوات، وبدأت علاقتنا منذ عامين. واكتشفت أنه متزوج عندما اتصلت بي زوجته وهي تبكي، وكانت قد وجدت رسائل بيننا".وأضافت: "في تلك المرحلة كنا نرى بعضنا البعض لمدة عام. وأنهيت علاقتي به فور معرفتي بزواجه، ولم نعد نتواصل لمدة شهرين. ولكنه ظهر أمامي مرة ثانية قائلاً إنه لا يستطيع العيش بدوني، فعدنا وأقمنا علاقة جنسية مرة أخرى، وأخبرني أنه يحبني أكثر من زوجته".واعترفت الشابة أنها تبحث عن عمل آخر حتى تتفادى رؤيته بشكل يومي، لكي تستطيع الابتعاد عنه ونسيانه.