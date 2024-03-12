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أم أميركية تكشف عن مزيل طبيعي للعرق... ما هو المكوّن السري؟ (فيديو)

أم أميركية تكشف عن مزيل طبيعي للعرق... ما هو المكوّن السري؟ (فيديو)







وبدأت "تشيلسي بليزانت"، مدربة اللياقة البدنية البالغة من العمر 34 عاما، باستخدام الحامض للحفاظ على النظافة الشخصية، بعد أن أوصى به أحد عملائها في التدريب الشخصي.



وفي ذلك الوقت، كانت بليزانت حاملاً بطفلها الثاني وكانت تكافح من أجل إبقاء التخلص من العرق، ومع ذلك، استطاع الحامض المحافظة على رائحة جسمها بشكل جيد.



وشاركت بليزانت هذه الحيلة في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام كاشفةً عن تحضيرها قطع الحامض لاستخدامها تحت الإبطين، وحثّت المتابعين على اعتماد هذه الحركة، خصوصا أن الحامض يقتل البكتيريا التي تسبب الرائحة.



كذلك، قالت بليزانت إنها لطالما استخدمت منتجات إزالة العرق ولكنها لم تشعر بأي استفادة ولكنها عند اعتمادها هذه الحيلة شعرت بتحسّن ملحوظ. كشفت أم أميركية كيف تخلت عن مزيل العرق وقامت بفرك الحامض تحت إبطيها للحفاظ على رائحة جسمها الزكية مطولا، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وبدأت "تشيلسي بليزانت"، مدربة اللياقة البدنية البالغة من العمر 34 عاما، باستخدام الحامض للحفاظ على النظافة الشخصية، بعد أن أوصى به أحد عملائها في التدريب الشخصي.وفي ذلك الوقت، كانت بليزانت حاملاً بطفلها الثاني وكانت تكافح من أجل إبقاء التخلص من العرق، ومع ذلك، استطاع الحامض المحافظة على رائحة جسمها بشكل جيد.وشاركت بليزانت هذه الحيلة في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام كاشفةً عن تحضيرها قطع الحامض لاستخدامها تحت الإبطين، وحثّت المتابعين على اعتماد هذه الحركة، خصوصا أن الحامض يقتل البكتيريا التي تسبب الرائحة.كذلك، قالت بليزانت إنها لطالما استخدمت منتجات إزالة العرق ولكنها لم تشعر بأي استفادة ولكنها عند اعتمادها هذه الحيلة شعرت بتحسّن ملحوظ.