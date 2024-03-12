الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
21
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
21
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أم أميركية تكشف عن مزيل طبيعي للعرق... ما هو المكوّن السري؟ (فيديو)
منوعات
2024-03-12 | 06:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أم أميركية تكشف عن مزيل طبيعي للعرق... ما هو المكوّن السري؟ (فيديو)
أم أميركية تكشف عن مزيل طبيعي للعرق... ما هو المكوّن السري؟ (فيديو)
كشفت أم أميركية كيف تخلت عن مزيل العرق وقامت بفرك الحامض تحت إبطيها للحفاظ على رائحة جسمها الزكية مطولا، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وبدأت "تشيلسي بليزانت"، مدربة اللياقة البدنية البالغة من العمر 34 عاما، باستخدام الحامض للحفاظ على النظافة الشخصية، بعد أن أوصى به أحد عملائها في التدريب الشخصي.
وفي ذلك الوقت، كانت بليزانت حاملاً بطفلها الثاني وكانت تكافح من أجل إبقاء التخلص من العرق، ومع ذلك، استطاع الحامض المحافظة على رائحة جسمها بشكل جيد.
وشاركت بليزانت هذه الحيلة في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام كاشفةً عن تحضيرها قطع الحامض لاستخدامها تحت الإبطين، وحثّت المتابعين على اعتماد هذه الحركة، خصوصا أن الحامض يقتل البكتيريا التي تسبب الرائحة.
كذلك، قالت بليزانت إنها لطالما استخدمت منتجات إزالة العرق ولكنها لم تشعر بأي استفادة ولكنها عند اعتمادها هذه الحيلة شعرت بتحسّن ملحوظ.
آخر الأخبار
منوعات
أميركية
طبيعي
للعرق...
المكوّن
السري؟
(فيديو)
التالي
شروط تفرضها شابة على خطيبها للتقيد بها: "قائمة بالمتطلبات الأساسية"
أقامت علاقة مع زميلها ووقعت في حبه... ولكنه خدعها وهذا ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-03-10
أم أميركية تكشف عن حيلة طبيعية تعتمدها الأمهات الفرنسيات أثناء تغيير الحفاض للطفل... وما هي إيجابيات هذه الطريقة؟ (فيديو)
صحة وتغذية
2024-03-10
أم أميركية تكشف عن حيلة طبيعية تعتمدها الأمهات الفرنسيات أثناء تغيير الحفاض للطفل... وما هي إيجابيات هذه الطريقة؟ (فيديو)
0
منوعات
2024-02-15
"تخليت عن مواعدة الرجال لكنهم يلاحقونني"... عارضة أزياء أميركية تكشف: عليه أن يكسب هذا القدر من المال شهرياً وإلّا! (فيديو)
منوعات
2024-02-15
"تخليت عن مواعدة الرجال لكنهم يلاحقونني"... عارضة أزياء أميركية تكشف: عليه أن يكسب هذا القدر من المال شهرياً وإلّا! (فيديو)
0
منوعات
11:39
موسيقية سابقة تكشف: "تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني" وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
11:39
موسيقية سابقة تكشف: "تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني" وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-03-09
وزير البيئة يحتفل باليوم الوطني للمحميات الطبيعية من محمية شننعير بمشاركة السفيرة الأميركية
أخبار لبنان
2024-03-09
وزير البيئة يحتفل باليوم الوطني للمحميات الطبيعية من محمية شننعير بمشاركة السفيرة الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:56
أخبرها زوجها أنه يريد خيانتها... ما هي الأسباب التي قدمها لها؟
منوعات
10:56
أخبرها زوجها أنه يريد خيانتها... ما هي الأسباب التي قدمها لها؟
0
منوعات
10:54
مهاجرة غير شرعية تسببت بكارثة... صدمت ابن الـ12 عاماً وهذه التفاصيل!
منوعات
10:54
مهاجرة غير شرعية تسببت بكارثة... صدمت ابن الـ12 عاماً وهذه التفاصيل!
0
منوعات
10:44
بعد الكلمة التي ألقاها العريس ليلة الزفاف... عروس تعيد النظر في حساباتها!
منوعات
10:44
بعد الكلمة التي ألقاها العريس ليلة الزفاف... عروس تعيد النظر في حساباتها!
0
منوعات
10:30
اللحظات الأخيرة المرعبة للعائلة المنكوبة في جبال الألب تُكشف... هذا ما حاولوا فعله قبل أن يتجمدوا حتى الموت!
منوعات
10:30
اللحظات الأخيرة المرعبة للعائلة المنكوبة في جبال الألب تُكشف... هذا ما حاولوا فعله قبل أن يتجمدوا حتى الموت!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-29
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
منوعات
2024-01-29
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
طريق لارنكا-غزة.. سالك؟
تقارير نشرة الاخبار
14:31
طريق لارنكا-غزة.. سالك؟
0
امن وقضاء
2023-12-26
مع اقتراب ليلة رأس السّنة الميلاديّة تحذير من القوى الامنية: لعدم إطلاق الرصاص
امن وقضاء
2023-12-26
مع اقتراب ليلة رأس السّنة الميلاديّة تحذير من القوى الامنية: لعدم إطلاق الرصاص
0
خبر عاجل
2024-03-03
موظفو "المالية" أعلنوا "العودة الموقتة" الى العمل يوم غد الإثنين
خبر عاجل
2024-03-03
موظفو "المالية" أعلنوا "العودة الموقتة" الى العمل يوم غد الإثنين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:34
سقوط صاروخ في حراجل كسروان
أخبار لبنان
10:34
سقوط صاروخ في حراجل كسروان
0
تقارير نشرة الاخبار
08:59
وزير الخارجية القبرصي يلتقي عددًا من المسؤولين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:59
وزير الخارجية القبرصي يلتقي عددًا من المسؤولين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
08:57
إسرائيل تستهدف منطقة البقاع لليوم الثاني على التوالي... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
08:57
إسرائيل تستهدف منطقة البقاع لليوم الثاني على التوالي... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
08:56
مخزومي بحث مع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي آخر التطورات... وهذا ما أكّده
أخبار لبنان
08:56
مخزومي بحث مع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي آخر التطورات... وهذا ما أكّده
0
أخبار لبنان
08:12
في قضية المستند الذي له علاقة بنظرية الجندر في المركزية...اعتصام للاساتذة امام المدرسة
أخبار لبنان
08:12
في قضية المستند الذي له علاقة بنظرية الجندر في المركزية...اعتصام للاساتذة امام المدرسة
0
أخبار لبنان
07:09
وقفة تضامنية مع المحاميين واصف الحركة وعلي عباس
أخبار لبنان
07:09
وقفة تضامنية مع المحاميين واصف الحركة وعلي عباس
0
أمن وقضاء
03:03
تحقيقات بشأن صحة وجود مواد خطرة في منشآت عامة أو خاصة
أمن وقضاء
03:03
تحقيقات بشأن صحة وجود مواد خطرة في منشآت عامة أو خاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:08
لبنان يشق طريقه الى رالي دكار في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
15:08
لبنان يشق طريقه الى رالي دكار في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
أبرز ما حصل في حفل الأوسكار بنسخته ال٩٦
تقارير نشرة الاخبار
15:05
أبرز ما حصل في حفل الأوسكار بنسخته ال٩٦
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:00
توجيه الاتهام في باريس لابن شقيق رياض سلامة بالتآمر الجنائي وغسل الأموال
خبر عاجل
14:00
توجيه الاتهام في باريس لابن شقيق رياض سلامة بالتآمر الجنائي وغسل الأموال
2
أخبار لبنان
12:08
الخطيب: يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
أخبار لبنان
12:08
الخطيب: يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
3
آخر الأخبار
16:52
معلومات تشير إلى شنّ غارتين الاولى على مستودع في محلة انصار خلف دار الامل والثانية على هنغار بين شمسطار وطاريا
آخر الأخبار
16:52
معلومات تشير إلى شنّ غارتين الاولى على مستودع في محلة انصار خلف دار الامل والثانية على هنغار بين شمسطار وطاريا
4
خبر عاجل
13:34
الـLBCI ترافق ياسمينا زيتون في أوّل رحلة لها إلى موريشيوس بعد تتويجها الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم… تابعوا تقريرًا خاصًا في النشرة المسائية بعد قليل
خبر عاجل
13:34
الـLBCI ترافق ياسمينا زيتون في أوّل رحلة لها إلى موريشيوس بعد تتويجها الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم… تابعوا تقريرًا خاصًا في النشرة المسائية بعد قليل
5
منوعات
15:30
أقامت علاقة مع زميلها ووقعت في حبه... ولكنه خدعها وهذا ما حصل!
منوعات
15:30
أقامت علاقة مع زميلها ووقعت في حبه... ولكنه خدعها وهذا ما حصل!
6
أخبار لبنان
03:37
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة : ما حصل في مدرسة المركزية غير متعمّد والهدف كان موضوع اليتم... وفصل المعلّمة والمنسّقة شهرًا
أخبار لبنان
03:37
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة : ما حصل في مدرسة المركزية غير متعمّد والهدف كان موضوع اليتم... وفصل المعلّمة والمنسّقة شهرًا
7
آخر الأخبار
17:48
محافظ بعلبك لرويترز: مقتل مدني على الأقل وإصابة عدة أشخاص بعد أربع ضربات إسرائيلية استهدفت بعلبك
آخر الأخبار
17:48
محافظ بعلبك لرويترز: مقتل مدني على الأقل وإصابة عدة أشخاص بعد أربع ضربات إسرائيلية استهدفت بعلبك
8
خبر عاجل
14:29
تابعوا البث المباشر كل ليلة بعد نشرة الاخبار خلال شهر رمضان عبر الـ LBCI شاركوا واربحوا يوميًا مبلغ الف دولارٍ اميركيّ اضافةً إلى جوائز قيّمة أخرى
خبر عاجل
14:29
تابعوا البث المباشر كل ليلة بعد نشرة الاخبار خلال شهر رمضان عبر الـ LBCI شاركوا واربحوا يوميًا مبلغ الف دولارٍ اميركيّ اضافةً إلى جوائز قيّمة أخرى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More