شروط تفرضها شابة على خطيبها للتقيد بها: "قائمة بالمتطلبات الأساسية"

أعدّت الشابة "إيزابيلا بلونت" قائمة بالمتطلبات التي يجب على خطيبها ماكس التقيد بها، بما أن الثنائي سيتزوج عام 2026.وفي هذا السياق، كشفت بلونت عن سبع قواعد تريد من شريكها اتباعها، بما في ذلك عدم التعري، وحظرت ذهابه إلى مواقع معينة، مثل أمستردام.كما أرادت بلونت أن يقوم ماكس بتصوير كل شيء وأن يقدّم لها الهدايا بانتظام، بالإضافة إلى أن التواصل واجب لتأكدها من سلامته، وأضافت أنه لا يحقّ له الخروج مع الفتيات.كذلك، حصد الفيديو انتشارا واسعًا، حيث حصد 1.8 مليون مشاهدة، لكن المتابعون انقسموا حول ما إذا كانت قواعدها "مسيطرة" للغاية، أو ما إذا كانت تطلب بلونت فقط الاحترام الأساسي من شريكها.