في عيد ميلادها الـ78... أولاد يقدّمون مفاجأة لمسنّة في محطة القطار (فيديو)

قامت مجموعة من الفتيان الاسكتلنديين بغناء أغنية عيد ميلاد سعيد لسيدة مسنة غريبة داخل القطار المتحرك، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.



وكانت "كاثي"، تحتفل بعيد ميلادها الثامن والسبعين مع عائلتها يوم السبت، وكانت في طريقها إلى العاصمة بالقطار المتجه نحو محطة إدنبرة ويفرلي.



وأظهر مقطع الفيديو المؤثر مجموعة الأصدقاء، وهم "سام ميتشي"، "وليام نيلسون"، "وليام كريستال"، "كيان بايرز" و"كايل كونور"، وهم يقومون بالغناء للسيدة.



وأصيبت عائلة كاثي بالذهول من هذه اللفتة المؤثرة حيث بدت مسرورة للغاية بالغناء، كما واصل الشبان الغناء وأرسلوا أمنياتهم الطيبة وتحياتهم إلى السيدة المسنة.