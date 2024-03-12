فرّوا من السجن وتوجهوا إلى قارب زوجين مسنين... اغتصبوا الزوجة وهذا ما فعلوه بعدها!

أعلنت الشرطة الأميركية أن امرأة من ولاية فرجينيا يُعتقد أنها قُتلت إلى جانب زوجها على يد السجناء الهاربين الذين استولوا على يختهما في منطقة البحر الكاريبي، ويُزعم أنها تعرضت للاغتصاب على يد أحد القتلة.

ويُزعم أن أحد الرجال الثلاثة المتهمين بقتل الزوجين اغتصب كاثي براندل، 71 عامًا، قبل أن يقتلها وزوجها رالف هندري، البالغ من العمر 66 عامًا، على مركبهما الشراعي الشهر الماضي، وفقًا لقوة شرطة غرينادا الملكية.

وقالت الشرطة إن رون ميتشل وأتيبا ستانيسكلاوس وتريفون روبرتسون اتُهموا جميعًا يوم الخميس بتهمتين بالقتل العمد بالإضافة إلى الهروب من الاحتجاز القانوني وسرقة منزل وتهمتين بالاختطاف.

ولم يتم العثور على جثتي الزوجين منذ أن شوهدا آخر مرة بالقرب من قاربهم "Simplicity" في سانت جورج، غرينادا، في 18 شباط، وهو نفس اليوم الذي زُعم أن الرجال الثلاثة هربوا فيه من زنزانة احتجاز الشرطة في جزيرة.

وتعتقد الشرطة أن الهاربين خطفوا المركب الشراعي بينما كان الزوجان على متنه.

وتم العثور على كميات كبيرة من الدماء على القارب المنهوب، لكن لم يتم العثور على هندري وبراندل في أي مكان. وتعتقد الشرطة أن القتلة ألقوا جثتهما في البحر أثناء إبحارهما إلى سانت فنسنت.