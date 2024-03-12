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وفاة 9 أشخاص وإصابة 78 شخصاً بالتسمم الغذائي في هذه الجزيرة... والسبب لحم حيوان غريب!

منوعات
2024-03-12 | 08:46
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وفاة 9 أشخاص وإصابة 78 شخصاً بالتسمم الغذائي في هذه الجزيرة... والسبب لحم حيوان غريب!
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وفاة 9 أشخاص وإصابة 78 شخصاً بالتسمم الغذائي في هذه الجزيرة... والسبب لحم حيوان غريب!

كشفت السلطات في زنجبار يوم السبت أن ثمانية أطفال وشخصًا بالغًا لقوا حتفهم بعد تناول لحم السلاحف البحرية في جزيرة بيمبا بأرخبيل زنجبار، وتم نقل 78 شخصًا آخرين إلى المستشفى.
 
ويُعتبر لحم السلاحف البحرية طعامًا شهيًا لدى شعب زنجبار على الرغم من أنه يؤدي بشكل دوري إلى الوفيات بسبب التسمم الغذائي.
 
وقال الدكتور حاج بكاري، المسؤول الطبي في منطقة مكواني، إن الشخص البالغ الذي توفي في وقت متأخر من يوم الجمعة هو والدة أحد الأطفال الذين ماتوا في وقت سابق. وقال إن لحم السلحفاة تم استهلاكه يوم الثلاثاء.
 
وقال بكاري لوكالة أسوشيتد برس إن الاختبارات المعملية أكدت أن جميع الضحايا تناولوا لحم السلاحف البحرية.
 
وأرسلت السلطات في زنجبار، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في دولة تنزانيا الواقعة شرق إفريقيا، فريقًا لإدارة الكوارث بقيادة حمزة حسن جمعة، الذي حث الناس على تجنب استهلاك السلاحف البحرية.
 

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