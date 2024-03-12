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موقف مضحك لبقرة... هذا ما فعلته لتحكّ ظهرها! (فيديو)

موقف مضحك لبقرة... هذا ما فعلته لتحكّ ظهرها! (فيديو)







وبحسب موقع

Watch the latest video at foxnews.com ظهرت بقرة في مزرعة في شمال انكلترا في فيديو مصوّر وهي تقف تحت فرشاة غسيل السيارات.وبحسب موقع "فوكس نيوز" ، اكتشف جيمس ماكون من مزرعة "دمبل" إحدى أبقاره وهي تستخدم فرشاة غسيل السيارات كأداة لحكّ ظهرها.