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كان يغار على حبيبته من كلبها... ما حصل بينهما بعد ذلك لا يُصدق!

كان يغار على حبيبته من كلبها... ما حصل بينهما بعد ذلك لا يُصدق!







واستمعت محكمة هال كراون إلى أن إيدان سويفت أصبح "غاضبا" و"ثائرا" قبل أن يقوم بركل الكلبة البالغة من العمر عامين، والتي تدعى كيكي، بوحشية لدرجة أنها "ماتت على الفور".



كما ضرب المتنمر السادي صديقته بقطعة خشب في مواجهة أخرى وهدد بقتلها خلال حملة مخيفة طويلة الأمد من السلوك المسيطر والانتقامي.



واعترف سويفت، 42 عامًا، من طريق هولمبتون، هوليم، هولدرنيس، باستخدام السلوك المسيطر والقسري بين كانون الثاني 2020 وأيلول من العام الفائت، وفق ما نقل موقع



واعترف أيضًا بالاعتداء على المرأة، والتسبب في أذى جسدي فعلي لها، والتهديد بقتلها في 13 أيار من العام الفائت، فضلاً عن التسبب في معاناة لا داعي لها لكلب في 7 نيسان.



وحكم عليه القاضي بالسجن لمدة عامين ونصف، وحكم عليه بأمر تقييدي لمدة خمس سنوات.



وقال ماثيو مور تايلور، ممثل الادعاء، إن المرأة كانت على علاقة مع سويفت وانتقلا للعيش معًا في قرية في هولدرنس.



وبدأت تلاحظ أن سويفت يغضب بسهولة شديدة وكثيرًا ما يثقب الأبواب ويغلقها ويرمي بانفعال الأشياء المتراكمة بعيدًا عن الطريق.



وقال مور تايلور: "لقد كان أيضاً عدائياً، حيث تبنى نبرة عدوانية معها واقتحم مساحتها الشخصية أثناء الجدال".



بعد الإغلاق بسبب كورونا، بدأ سويفت العمل بعيدًا عن المنزل والعودة في عطلة نهاية الأسبوع. كان يقضي معظم وقته في الشرب مع الأصدقاء، مما أدى إلى تدهور سلوكه في المنزل.



وقال مور تايلور: "عندما كان يعود إلى المنزل، كان يتصرف بشكل عدواني في كثير من الأحيان ويحاول إثارة جدال معها قبل أن يعتذر في اليوم التالي... وكان يصادر هاتفها في كثير من الأحيان لمنعها من الاتصال بالشرطة".



وحاولت الانفصال عنه، لكنه كان يرسل لها رسائل باستمرار حتى تعود اليه.



وانتقلوا إلى منزل أكبر وتحسن سلوكه لبعض الوقت، لكن هذا لم يدم طويلاً، وسرعان ما أصبح عدوانيًا ومسيطرًا مرة أخرى.



وفي إحدى الأمسيات، كان أحد الأصدقاء يعتني بكلب الشيواوا الخاص بالمرأة وأرسل رسالة نصية يقول فيها إن الكلب ليس على ما يرام.



غادرت المرأة المنزل لإحضار الكلب، لكنها أرسلت رسالة نصية إلى سويفت، الذي كان نائمًا، لتخبره إلى أين تذهب.



أحضرت الشابة "كيكي"، ولكن في رحلة العودة إلى المنزل تلقت مكالمة هاتفية من سويفت. وقال مور تايلور: "لقد كان غاضباً، وكان يتحدث عبر الهاتف، ويسألها عن مكان وجودها".



وعندما وصلت إلى المنزل، استقبلها المتهم في الردهة، الذي كان غاضبًا واتهمها بإعطاء الأولوية لكيكي على عائلتها.



وبينما كان المتهم غاضبا، اقترب كيكي من قدميه في المطبخ. ثم صرخ عليها قبل أن يركل "كيكي" بقوة شديدة.



كانت المرأة في حالة ذهول. تلقت رسائل عدة من سويفت حاول فيها التظاهر بأن ما حدث لكيكي كان خطأها جزئيًا.



وفي مناسبة أخرى، أرجح سويفت قطعة من الخشب على صديقته، فضربها على ظهرها ومرتين على مؤخرة رأسها، مما تسبب لها في ورم كبير. اعتدى عليها وهددها بالقتل، وقررت بعدها إنهاء العلاقة وإخبار الشرطة بما حدث.



وتم القبض على سويفت في 9 أيلول وأجاب "لا تعليق" على كل الأسئلة أثناء مقابلة الشرطة. وكان لديه إدانة سابقة غير ذات صلة منذ عام 2012.



قام شاب غيور بركل كلبة تشيواوا التابعة لصديقته حتى الموت بعد أن اتهمها بغضب بوضع حيوانها الأليف في المقام الأول.واستمعت محكمة هال كراون إلى أن إيدان سويفت أصبح "غاضبا" و"ثائرا" قبل أن يقوم بركل الكلبة البالغة من العمر عامين، والتي تدعى كيكي، بوحشية لدرجة أنها "ماتت على الفور".كما ضرب المتنمر السادي صديقته بقطعة خشب في مواجهة أخرى وهدد بقتلها خلال حملة مخيفة طويلة الأمد من السلوك المسيطر والانتقامي.واعترف سويفت، 42 عامًا، من طريق هولمبتون، هوليم، هولدرنيس، باستخدام السلوك المسيطر والقسري بين كانون الثاني 2020 وأيلول من العام الفائت، وفق ما نقل موقع دايلي ميل واعترف أيضًا بالاعتداء على المرأة، والتسبب في أذى جسدي فعلي لها، والتهديد بقتلها في 13 أيار من العام الفائت، فضلاً عن التسبب في معاناة لا داعي لها لكلب في 7 نيسان.وحكم عليه القاضي بالسجن لمدة عامين ونصف، وحكم عليه بأمر تقييدي لمدة خمس سنوات.وقال ماثيو مور تايلور، ممثل الادعاء، إن المرأة كانت على علاقة مع سويفت وانتقلا للعيش معًا في قرية في هولدرنس.وبدأت تلاحظ أن سويفت يغضب بسهولة شديدة وكثيرًا ما يثقب الأبواب ويغلقها ويرمي بانفعال الأشياء المتراكمة بعيدًا عن الطريق.وقال مور تايلور: "لقد كان أيضاً عدائياً، حيث تبنى نبرة عدوانية معها واقتحم مساحتها الشخصية أثناء الجدال".بعد الإغلاق بسبب كورونا، بدأ سويفت العمل بعيدًا عن المنزل والعودة في عطلة نهاية الأسبوع. كان يقضي معظم وقته في الشرب مع الأصدقاء، مما أدى إلى تدهور سلوكه في المنزل.وقال مور تايلور: "عندما كان يعود إلى المنزل، كان يتصرف بشكل عدواني في كثير من الأحيان ويحاول إثارة جدال معها قبل أن يعتذر في اليوم التالي... وكان يصادر هاتفها في كثير من الأحيان لمنعها من الاتصال بالشرطة".وحاولت الانفصال عنه، لكنه كان يرسل لها رسائل باستمرار حتى تعود اليه.وانتقلوا إلى منزل أكبر وتحسن سلوكه لبعض الوقت، لكن هذا لم يدم طويلاً، وسرعان ما أصبح عدوانيًا ومسيطرًا مرة أخرى.وفي إحدى الأمسيات، كان أحد الأصدقاء يعتني بكلب الشيواوا الخاص بالمرأة وأرسل رسالة نصية يقول فيها إن الكلب ليس على ما يرام.غادرت المرأة المنزل لإحضار الكلب، لكنها أرسلت رسالة نصية إلى سويفت، الذي كان نائمًا، لتخبره إلى أين تذهب.أحضرت الشابة "كيكي"، ولكن في رحلة العودة إلى المنزل تلقت مكالمة هاتفية من سويفت. وقال مور تايلور: "لقد كان غاضباً، وكان يتحدث عبر الهاتف، ويسألها عن مكان وجودها".وعندما وصلت إلى المنزل، استقبلها المتهم في الردهة، الذي كان غاضبًا واتهمها بإعطاء الأولوية لكيكي على عائلتها.وبينما كان المتهم غاضبا، اقترب كيكي من قدميه في المطبخ. ثم صرخ عليها قبل أن يركل "كيكي" بقوة شديدة.كانت المرأة في حالة ذهول. تلقت رسائل عدة من سويفت حاول فيها التظاهر بأن ما حدث لكيكي كان خطأها جزئيًا.وفي مناسبة أخرى، أرجح سويفت قطعة من الخشب على صديقته، فضربها على ظهرها ومرتين على مؤخرة رأسها، مما تسبب لها في ورم كبير. اعتدى عليها وهددها بالقتل، وقررت بعدها إنهاء العلاقة وإخبار الشرطة بما حدث.وتم القبض على سويفت في 9 أيلول وأجاب "لا تعليق" على كل الأسئلة أثناء مقابلة الشرطة. وكان لديه إدانة سابقة غير ذات صلة منذ عام 2012.