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أخبرها زوجها أنه يريد خيانتها... ما هي الأسباب التي قدمها لها؟

أخبرها زوجها أنه يريد خيانتها... ما هي الأسباب التي قدمها لها؟







وشعرت المرأة، في الثلاثينيات من عمرها، بالارتباك والانزعاج، لكن زوجها اتهمها بأنها تحب الدراما، لأنه كان يعبر فقط عن رأيه الصادق، بحسب قوله.



وقالت الزوجة: "في إحدى الليالي كنا في السرير نجري بعض المحادثات حول المستقبل، وتحدثنا عن موضوع الخيانة، فاعترف لي زوجي بأنه من المحتمل أن يخونني في المستقبل".



وفي البداية، اعتقدت أن شريكها كان يضايقها فحسب، لكنه بدلاً من ذلك طلب منها لحظة لشرح أسبابه الواضحة وراء تصريحه المؤلم.



وأضافت الزوجة: "ادعى أنه عندما يخونني مع نساء أخريات، سيتأكد أنه لا توجد امرأة أخرى يمكن أن تكون جيدة مثلي بالنسبة له. كما أن خيانته ستجعله يستنتج أنه يريد فقط علاقة مستقرة وجدية".

أًصيبت عروس جديدة بالصدمة، بعد أن اعترف لها زوجها بأنه يميل إلى خيانتها في المستقبل. وذلك بعد مرور أسابيع فقط على زواجهما، بحسب موقع "ميرور" وشعرت المرأة، في الثلاثينيات من عمرها، بالارتباك والانزعاج، لكن زوجها اتهمها بأنها تحب الدراما، لأنه كان يعبر فقط عن رأيه الصادق، بحسب قوله.وقالت الزوجة: "في إحدى الليالي كنا في السرير نجري بعض المحادثات حول المستقبل، وتحدثنا عن موضوع الخيانة، فاعترف لي زوجي بأنه من المحتمل أن يخونني في المستقبل".وفي البداية، اعتقدت أن شريكها كان يضايقها فحسب، لكنه بدلاً من ذلك طلب منها لحظة لشرح أسبابه الواضحة وراء تصريحه المؤلم.وأضافت الزوجة: "ادعى أنه عندما يخونني مع نساء أخريات، سيتأكد أنه لا توجد امرأة أخرى يمكن أن تكون جيدة مثلي بالنسبة له. كما أن خيانته ستجعله يستنتج أنه يريد فقط علاقة مستقرة وجدية".