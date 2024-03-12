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بعد الكلمة التي ألقاها العريس ليلة الزفاف... عروس تعيد النظر في حساباتها!

بعد الكلمة التي ألقاها العريس ليلة الزفاف... عروس تعيد النظر في حساباتها!







وأثناء الخطاب، قال العريس على سبيل المزاح، "عندما كنا نتواعد، كنت أعلم أنه واجب عليّ أن أتزوجكِ، لأنه لا يمكن لأحد أن يتحملكِ بطريقة أفضل مني، وأنا أحب أن أتحملكِ".



وقالت المرأة إنها تكره النكات من هذا القبيل، وخصوصًا تلك التي تُلقى ضمن حفلات الزفاف حيث يتظاهر الرجال وكأنهم "محاصرون" من قبل زوجاتهم. اكتشفت عروس، تزوجت حديثا، إشارة أرعبتها متعلقة بحب حياتها أثناء تقديمه خطابا ليلة زفافهما، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وأثناء الخطاب، قال العريس على سبيل المزاح، "عندما كنا نتواعد، كنت أعلم أنه واجب عليّ أن أتزوجكِ، لأنه لا يمكن لأحد أن يتحملكِ بطريقة أفضل مني، وأنا أحب أن أتحملكِ".وقالت المرأة إنها تكره النكات من هذا القبيل، وخصوصًا تلك التي تُلقى ضمن حفلات الزفاف حيث يتظاهر الرجال وكأنهم "محاصرون" من قبل زوجاتهم.