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ما طلبته عروس من المدعوين غريب وغير متوقع... والنتيجة كانت مبهرة! (صور)

ما طلبته عروس من المدعوين غريب وغير متوقع... والنتيجة كانت مبهرة! (صور)









وكانت تخشى ريان أن يؤدي وصول الضيوف بأزياء متعددة الألوان إلى إفساد صور زفافها من حيث زحمة الألوان التي قد تؤدي إلى إزعاج العين.



وحذرت ريان الضيوف أنه بحال ظهر أحدهم بأزياء لامعة، أو تتضمن الريش، أو أنماط فساتين حفلة موسيقية مجنونة ستوجههم إلى الجزء الخلفي من الصور، أو قد تطلب من المصور إزالتهم من الصورة.



وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص اعتقدوا أن الأمر كان مبالغًا به، إلا أن الصور جاءت تمامًا كما كانت تأمل العروس، وفق ما نقل موقع " فرضت العروس "شاني ريان" على ضيوف زفافها قواعد صارمة متعلقة باللباس، إذ ألزمتهم ارتداء ألوان محايدة، مثل البيج، الوردي الفاتح وظلال اللون البني خلال يومها الكبير.وكانت تخشى ريان أن يؤدي وصول الضيوف بأزياء متعددة الألوان إلى إفساد صور زفافها من حيث زحمة الألوان التي قد تؤدي إلى إزعاج العين.وحذرت ريان الضيوف أنه بحال ظهر أحدهم بأزياء لامعة، أو تتضمن الريش، أو أنماط فساتين حفلة موسيقية مجنونة ستوجههم إلى الجزء الخلفي من الصور، أو قد تطلب من المصور إزالتهم من الصورة.وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص اعتقدوا أن الأمر كان مبالغًا به، إلا أن الصور جاءت تمامًا كما كانت تأمل العروس، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.