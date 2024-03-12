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حب قديم أوقع ضابط شرطة في ورطة... فوّت مكالمة طارئة ووضع حياة شخص بخطر وهذا ما كان يفعله لحظة الحادث!

حب قديم أوقع ضابط شرطة في مشكلة... فوّت مكالمة طارئة ووضع حياة شخص بخطر وهذا ما كان يفعله لحظة الحادث!







الضابط ستيفن أوستن متهم بإقامة علاقة مع حبيبته السابقة، والمعروفة باسم Miss X، خلال النهار على الرغم من وجوده في المناوبة في ذلك الوقت.



وفاته مكالمة طوارئ من الدرجة الأولى على الراديو الخاص به بشأن مدير متجر تعرض للّكم بشكل متكرر أثناء عملية سطو.



وكان المالك يطارد المشتبه به، مما يعني أن الحادث يحتاج إلى رد فعل فوري من الشرطة لأنه قد يكون هناك خطر على الحياة، وفق ما نقل موقع



واستمعت المحكمة إلى أن أحد زملاء أوستن من شرطة ساسكس حاول من دون جدوى الوصول إلى الشرطي أربع مرات.



وهو يواجه الآن خسارة وظيفته وإدانته بانتهاك معايير السلوك المهني.



وتنص التهمة على أنه حضر إلى ملكية خاصة أثناء الخدمة لمدة تزيد قليلاً عن ساعة من دون أي غرض للشرطة.



وأثناء وجوده هناك، اتُهم أوستن بالانخراط في علاقات جنسية مع Miss X والفشل في الرد على مكالمة من الدرجة الأولى.



واستمعت المحكمة إلى أن الحادث المزعوم وقع في 23 تشرين الثاني 2021، بعد أن دعا أوستن نفسه إلى منزل Miss X.



وكان الزوجان على "علاقة طويلة الأمد" معًا ولكنهما انفصلا منذ بعض الوقت - مع انتقال أوستن مع ضابطة شرطة أخرى.



ويقال إن Miss X أخبرت شريكها الجديد عن المرح المزعوم واتصلت أيضًا بصديقة أوستن الشرطية B.



واندلع خلاف لاحقًا في حفل جيمي كار عندما رأت حبيبها السابق مع الشرطية B.



وكشفت الآنسة X الأمر لصديق لها أخبر شرطة ساسكس بما حصل - مما أدى إلى التحقيق.



وقد تم دعم هذه الادعاءات من قبل صديقها الجديد، الذي زعم أن أوستن اعترف بممارسة الجنس مع Miss X في مكالمة هاتفية مدتها 45 دقيقة.



وتظهر لقطات جرس الباب وخرائط الهاتف أوستن في منزلها، لكنه يدعي أنه كان هناك لمدة 13 دقيقة فقط.



وقيل للجنة أن الآنسة X تعاني من مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقلية – بما في ذلك الاكتئاب الشديد – وقد تراجعت منذ ذلك الحين عن ادعاءاتها.



وقالت إيلواز ايمانيول إن Miss X تراجعت لاحقًا عن ادعاءاتها لأنها لم تكن صحيحة، وزعمت أيضًا أن Miss X اختلقت هذه المزاعم لأنها كانت "مجروحة وغاضبة" بعد أن رفض دعوتها لإحياء علاقتهما.



وتقدمت السيدة إيمانويل بطلب لرفض شهادتها، وهو ما رفضته اللجنة التأديبية.



وينفي أوستن الاتهامات الموجهة إليه. وتستمر جلسة الاستماع.

استمعت المحكمة إلى أن ضابط شرطة فاتته مكالمة طارئة على الراديو الخاص به بينما كان يمارس الجنس مع صديقته السابقة أثناء الخدمة.الضابط ستيفن أوستن متهم بإقامة علاقة مع حبيبته السابقة، والمعروفة باسم Miss X، خلال النهار على الرغم من وجوده في المناوبة في ذلك الوقت.وفاته مكالمة طوارئ من الدرجة الأولى على الراديو الخاص به بشأن مدير متجر تعرض للّكم بشكل متكرر أثناء عملية سطو.وكان المالك يطارد المشتبه به، مما يعني أن الحادث يحتاج إلى رد فعل فوري من الشرطة لأنه قد يكون هناك خطر على الحياة، وفق ما نقل موقع ذا صن واستمعت المحكمة إلى أن أحد زملاء أوستن من شرطة ساسكس حاول من دون جدوى الوصول إلى الشرطي أربع مرات.وهو يواجه الآن خسارة وظيفته وإدانته بانتهاك معايير السلوك المهني.وتنص التهمة على أنه حضر إلى ملكية خاصة أثناء الخدمة لمدة تزيد قليلاً عن ساعة من دون أي غرض للشرطة.وأثناء وجوده هناك، اتُهم أوستن بالانخراط في علاقات جنسية مع Miss X والفشل في الرد على مكالمة من الدرجة الأولى.واستمعت المحكمة إلى أن الحادث المزعوم وقع في 23 تشرين الثاني 2021، بعد أن دعا أوستن نفسه إلى منزل Miss X.وكان الزوجان على "علاقة طويلة الأمد" معًا ولكنهما انفصلا منذ بعض الوقت - مع انتقال أوستن مع ضابطة شرطة أخرى.ويقال إن Miss X أخبرت شريكها الجديد عن المرح المزعوم واتصلت أيضًا بصديقة أوستن الشرطية B.واندلع خلاف لاحقًا في حفل جيمي كار عندما رأت حبيبها السابق مع الشرطية B.وكشفت الآنسة X الأمر لصديق لها أخبر شرطة ساسكس بما حصل - مما أدى إلى التحقيق.وقد تم دعم هذه الادعاءات من قبل صديقها الجديد، الذي زعم أن أوستن اعترف بممارسة الجنس مع Miss X في مكالمة هاتفية مدتها 45 دقيقة.وتظهر لقطات جرس الباب وخرائط الهاتف أوستن في منزلها، لكنه يدعي أنه كان هناك لمدة 13 دقيقة فقط.وقيل للجنة أن الآنسة X تعاني من مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقلية – بما في ذلك الاكتئاب الشديد – وقد تراجعت منذ ذلك الحين عن ادعاءاتها.وقالت إيلواز ايمانيول إن Miss X تراجعت لاحقًا عن ادعاءاتها لأنها لم تكن صحيحة، وزعمت أيضًا أن Miss X اختلقت هذه المزاعم لأنها كانت "مجروحة وغاضبة" بعد أن رفض دعوتها لإحياء علاقتهما.وتقدمت السيدة إيمانويل بطلب لرفض شهادتها، وهو ما رفضته اللجنة التأديبية.وينفي أوستن الاتهامات الموجهة إليه. وتستمر جلسة الاستماع.