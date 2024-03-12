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بعد أن طعن مراهقا حتى الموت... مشهد مرعب يظهر القاتل وهو يلاحق ضحيته الثانية وبيده ساطور ضخم داخل متجر! (فيديو)

بعد أن طعن مراهقا حتى الموت... مشهد مرعب يظهر القاتل وهو يلاحق ضحيته الثانية وبيده ساطور ضخم داخل أحد المتاجر! (فيديو)







وفي التفاصيل، حُكم على جوشوا هاول وصديقه ألفي هاميت، وكلاهما يبلغ من العمر 19 عامًا، بالسجن مدى الحياة الاثنين بتهمة طعن ريموند جيمس كويغلي، 18 عامًا، حتى الموت في كانون الثاني 2023.



وأصدرت شرطة سوفولك اللقطات التي تتبعت تحركات الشابين قبل الهجوم أثناء تجولهما حول وسط مدينة إبسويتش في 17 كانون الثاني 2023.



وقالت الشرطة إن الشابين كانا يرتديان سترات بغطاء للرأس ووجوههما مغطاة بالأقنعة، ويلوحان بسكاكين كبيرة، ثم قام هاول وهاميت بالعثور على السيد كويغلي وهاجماه، وفق ما نقل موقع



وأوضح رجال الشرطة أن هاميت ركض مباشرة نحو الضحية وطعنه، بينما طارد هاول أحد أصدقائه الذي ركض بحثًا عن الأمان في متجر قريب.



ولم تقدم الشرطة اللقطات الفعلية للهجوم المميت.



ومع ذلك، التقطت لقطات درامية أخرى اللحظة التي اقتحم فيها هاول متجر الملابس بساطور ضخم أثناء محاولته تحديد مكان صديق السيد كويغلي.



وشوهد القاتل المسعور وهو يركض يائسًا بين قضبان الملابس قبل أن يفقد الرجل الآخر ويعود إلى الشارع.



وفي الوقت نفسه، يُظهر الفيديو أيضًا هاميت - الذي طعن السيد كويغلي ست مرات على الأقل - وهو يركض من مكان الجريمة، التي وقعت في حوالي الساعة 3.35 مساءً في شارع ويستغيت.



وتمكن السيد كويغلي من التحرك عبر الطريق طلبا للمساعدة لكنه توفي لاحقا في مكان الحادث.



وخلص فحص الجثة إلى أنه أصيب بجروح قاتلة في الجذع والصدر والبطن فيما وصفته الشرطة بأنه "عمل لا معنى له من العنف الشديد".



ومثل هاميت وهاول أمام محكمة إيبسويتش كراون الاثنين للحكم عليهما بالسجن مدى الحياة مع الحد الأدنى من فترات السجن لمدة 24 عامًا و20 عامًا على التوالي.



وقد أُدين كلاهما في 26 كانون الثاني بقتل السيد كويغلي بعد محاكمة متوترة استمرت أكثر من خمسة أسابيع.



وأُدين الشابان أيضًا بحيازة سلاح هجومي في مكان عام، وأُدين هاول أيضًا بتهديد شخص آخر بآلة حادة.



واستمعت المحكمة إلى أن الدافع وراء الهجوم كان على الأرجح بسبب العصابات المتنافسة من نورويتش - شرق انكلترا.

اقتحم قاتل مراهق شرس يحمل منجلًا متجرًا لبيع الملابس في إبسويتش أثناء مطاردة شاب.وفي التفاصيل، حُكم على جوشوا هاول وصديقه ألفي هاميت، وكلاهما يبلغ من العمر 19 عامًا، بالسجن مدى الحياة الاثنين بتهمة طعن ريموند جيمس كويغلي، 18 عامًا، حتى الموت في كانون الثاني 2023.وأصدرت شرطة سوفولك اللقطات التي تتبعت تحركات الشابين قبل الهجوم أثناء تجولهما حول وسط مدينة إبسويتش في 17 كانون الثاني 2023.وقالت الشرطة إن الشابين كانا يرتديان سترات بغطاء للرأس ووجوههما مغطاة بالأقنعة، ويلوحان بسكاكين كبيرة، ثم قام هاول وهاميت بالعثور على السيد كويغلي وهاجماه، وفق ما نقل موقع ذا صن. وأوضح رجال الشرطة أن هاميت ركض مباشرة نحو الضحية وطعنه، بينما طارد هاول أحد أصدقائه الذي ركض بحثًا عن الأمان في متجر قريب.ولم تقدم الشرطة اللقطات الفعلية للهجوم المميت.ومع ذلك، التقطت لقطات درامية أخرى اللحظة التي اقتحم فيها هاول متجر الملابس بساطور ضخم أثناء محاولته تحديد مكان صديق السيد كويغلي.وشوهد القاتل المسعور وهو يركض يائسًا بين قضبان الملابس قبل أن يفقد الرجل الآخر ويعود إلى الشارع.وفي الوقت نفسه، يُظهر الفيديو أيضًا هاميت - الذي طعن السيد كويغلي ست مرات على الأقل - وهو يركض من مكان الجريمة، التي وقعت في حوالي الساعة 3.35 مساءً في شارع ويستغيت.وتمكن السيد كويغلي من التحرك عبر الطريق طلبا للمساعدة لكنه توفي لاحقا في مكان الحادث.وخلص فحص الجثة إلى أنه أصيب بجروح قاتلة في الجذع والصدر والبطن فيما وصفته الشرطة بأنه "عمل لا معنى له من العنف الشديد".ومثل هاميت وهاول أمام محكمة إيبسويتش كراون الاثنين للحكم عليهما بالسجن مدى الحياة مع الحد الأدنى من فترات السجن لمدة 24 عامًا و20 عامًا على التوالي.وقد أُدين كلاهما في 26 كانون الثاني بقتل السيد كويغلي بعد محاكمة متوترة استمرت أكثر من خمسة أسابيع.وأُدين الشابان أيضًا بحيازة سلاح هجومي في مكان عام، وأُدين هاول أيضًا بتهديد شخص آخر بآلة حادة.واستمعت المحكمة إلى أن الدافع وراء الهجوم كان على الأرجح بسبب العصابات المتنافسة من نورويتش - شرق انكلترا.