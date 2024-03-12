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مشهد مرعب وسط الطريق... قرد هاجم طفلاً في الشارع بوحشية وما فعله المارة صادم!

منوعات
2024-03-12 | 16:13
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مشهد مرعب وسط الطريق... قرد هاجم طفلاً في الشارع بوحشية وما فعله المارة صادم!
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مشهد مرعب وسط الطريق... قرد هاجم طفلاً في الشارع بوحشية وما فعله المارة صادم!

مشهد مرعب وسط الطريق... قرد هاجم طفلاً في الشارع بوحشية وما فعله المارة صادم!

تعرض طفل لهجوم شرس من قبل قرد بينما كان الشهود يراقبون في حالة رعب من دون التحرك.

ووقع الهجوم في غانغوه بولاية أوتار براديش بالهند في منتصف الشارع. 

وتعرض الطفل للهجوم خارج متجر على طريق مزدحم حيث التقطت الكاميرا الحادث، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية الصبي وهو يسقط على الأرض قبل أن يقف على قدميه ويهرب، ويلاحقه القرد. وشاهد المارة الطفل وهو يتعرض لمعاملة وحشية على يد القرد، لكنهم فشلوا في التدخل. وبدا أن أحد الشهود على دراجة نارية رأى الهجوم برمته قبل أن يقود بعيدا.

وحققت الشرطة في الحادث لكنها قالت إنها لم تتمكن من العثور على القرد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطفل الذي لم يذكر اسمه أصيب في الهجوم، لكن مدى إصابته غير معروف.

وهذا الصبي هو الأحدث في سلسلة من الضحايا الذين هاجمتهم القرود في الهند خلال الأشهر القليلة الفائتة. 

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