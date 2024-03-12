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"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!

"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!







وشرح الرجل أن "أعمل كمدير مطعم في أحد الفنادق وزوجتي موظفة استقبال في نفس المكان. هذا هو المكان الذي التقينا فيه... بعد وصولي إلى العمل في أحد الأيام، وجدت مجموعة من العاملين في المطبخ والموظفين المنتظرين يضحكون ويبتسمون عند مشاهدة مقطع فيديو."



وقال: "قام أحدهم بدفع الآخرين بمجرد أن رأوني وحاولوا الاستمرار وكأن شيئًا لم يحدث... وفي وقت لاحق طلبت معرفة ما يجري. أخيرًا، أظهر لي رئيس النُدُل مقطع فيديو لزوجتي وهي تخرج من غرفة المتجر وهي تعدل تنورتها... وبعد لحظات خرج عضو فريق الصيانة وهو يبدو متعجرفًا. لقد كان واضحًا ما كانا يفعلانه. وأكد رئيس النُدُل أن جميع الموظفين كانوا على علم بأمرهما".



وتابع: "لقد شعرت بالإهانة والغضب الشديدين، لدرجة أنني اقتحمت المنزل وطالبت بتفسير. بمجرد أن اعترفت بالخيانة، أصررت على خروجها من منزلنا والعودة الى والديها... وأخبرت عائلتي وأصدقائي، بكل التفاصيل حول خيانتها."



وأشار الى أن "عدت إلى العمل وأخبرت الجميع أنها خدعتني. شعر الموظفون بالأسف علي... لقد ندمت على خيانتها وتوسلت إلي أن أستعيدها ولكن كيف يمكنني أن أعود اليها الآن والجميع يعلم بخيانتها لي".



وختم الرجب: "أنا رجل في الأربعين من عمري وزوجتي تبلغ من العمر 41 عامًا. لدينا ابنة واحدة تبلغ من العمر 12 عامًا، وأعتقد أننا حظينا بزواج سعيد... والآن أصبحت الأمور محرجة في العمل. كلانا يبذل قصارى جهده لتجنب بعضنا البعض، ويصبح الوضع أكثر صعوبة في المنزل عندما تأتي لقضاء بعض الوقت مع ابنتنا."

روى رجل مخدوع قصته عبر موقع ذا صن ، وقال: "زوجتي خانتني مع عامل صيانة في العمل وكنت آخر من اكتشف ذلك."وشرح الرجل أن "أعمل كمدير مطعم في أحد الفنادق وزوجتي موظفة استقبال في نفس المكان. هذا هو المكان الذي التقينا فيه... بعد وصولي إلى العمل في أحد الأيام، وجدت مجموعة من العاملين في المطبخ والموظفين المنتظرين يضحكون ويبتسمون عند مشاهدة مقطع فيديو."وقال: "قام أحدهم بدفع الآخرين بمجرد أن رأوني وحاولوا الاستمرار وكأن شيئًا لم يحدث... وفي وقت لاحق طلبت معرفة ما يجري. أخيرًا، أظهر لي رئيس النُدُل مقطع فيديو لزوجتي وهي تخرج من غرفة المتجر وهي تعدل تنورتها... وبعد لحظات خرج عضو فريق الصيانة وهو يبدو متعجرفًا. لقد كان واضحًا ما كانا يفعلانه. وأكد رئيس النُدُل أن جميع الموظفين كانوا على علم بأمرهما".وتابع: "لقد شعرت بالإهانة والغضب الشديدين، لدرجة أنني اقتحمت المنزل وطالبت بتفسير. بمجرد أن اعترفت بالخيانة، أصررت على خروجها من منزلنا والعودة الى والديها... وأخبرت عائلتي وأصدقائي، بكل التفاصيل حول خيانتها."وأشار الى أن "عدت إلى العمل وأخبرت الجميع أنها خدعتني. شعر الموظفون بالأسف علي... لقد ندمت على خيانتها وتوسلت إلي أن أستعيدها ولكن كيف يمكنني أن أعود اليها الآن والجميع يعلم بخيانتها لي".وختم الرجب: "أنا رجل في الأربعين من عمري وزوجتي تبلغ من العمر 41 عامًا. لدينا ابنة واحدة تبلغ من العمر 12 عامًا، وأعتقد أننا حظينا بزواج سعيد... والآن أصبحت الأمور محرجة في العمل. كلانا يبذل قصارى جهده لتجنب بعضنا البعض، ويصبح الوضع أكثر صعوبة في المنزل عندما تأتي لقضاء بعض الوقت مع ابنتنا."