الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!

منوعات
2024-03-12 | 16:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا&quot;... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!

"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!

روى رجل مخدوع قصته عبر موقع ذا صن، وقال: "زوجتي خانتني مع عامل صيانة في العمل وكنت آخر من اكتشف ذلك."

وشرح الرجل أن "أعمل كمدير مطعم في أحد الفنادق وزوجتي موظفة استقبال في نفس المكان. هذا هو المكان الذي التقينا فيه... بعد وصولي إلى العمل في أحد الأيام، وجدت مجموعة من العاملين في المطبخ والموظفين المنتظرين يضحكون ويبتسمون عند مشاهدة مقطع فيديو."

وقال: "قام أحدهم بدفع الآخرين بمجرد أن رأوني وحاولوا الاستمرار وكأن شيئًا لم يحدث... وفي وقت لاحق طلبت معرفة ما يجري. أخيرًا، أظهر لي رئيس النُدُل مقطع فيديو لزوجتي وهي تخرج من غرفة المتجر وهي تعدل تنورتها... وبعد لحظات خرج عضو فريق الصيانة وهو يبدو متعجرفًا. لقد كان واضحًا ما كانا يفعلانه. وأكد رئيس النُدُل أن جميع الموظفين كانوا على علم بأمرهما".

وتابع: "لقد شعرت بالإهانة والغضب الشديدين، لدرجة أنني اقتحمت المنزل وطالبت بتفسير. بمجرد أن اعترفت بالخيانة، أصررت على خروجها من منزلنا والعودة الى والديها... وأخبرت عائلتي وأصدقائي، بكل التفاصيل حول خيانتها."

وأشار الى أن "عدت إلى العمل وأخبرت الجميع أنها خدعتني. شعر الموظفون بالأسف علي... لقد ندمت على خيانتها وتوسلت إلي أن أستعيدها ولكن كيف يمكنني أن أعود اليها الآن والجميع يعلم بخيانتها لي". 

وختم الرجب: "أنا رجل في الأربعين من عمري وزوجتي تبلغ من العمر 41 عامًا. لدينا ابنة واحدة تبلغ من العمر 12 عامًا، وأعتقد أننا حظينا بزواج سعيد... والآن أصبحت الأمور محرجة في العمل. كلانا يبذل قصارى جهده لتجنب بعضنا البعض، ويصبح الوضع أكثر صعوبة في المنزل عندما تأتي لقضاء بعض الوقت مع ابنتنا."
 

آخر الأخبار

منوعات

زوجتي

القذر

أنا"...

الموظفون

لمشاهدة

فيديو

اكتشف

الحقيقة

المرّة!

LBCI التالي
أم أميركية تكشف عن مزيل طبيعي للعرق... ما هو المكوّن السري؟ (فيديو)
أقامت علاقة مع زميلها ووقعت في حبه... ولكنه خدعها وهذا ما حصل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-23

مؤثرة اجتماعية تبدي رأيها بعملها: "شعرت وكأنني أصبحت أكثر سطحية"... وهذا ما قررته! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-02-15

"اكتشفت أن ابن عمي يشتري مقاطع الفيديو الفاضحة الخاصة بي"... منشئة محتوى للبالغين تعيش صدمة: رده أشعرني بالغثيان!

LBCI
فنّ
2024-02-05

كبّلته الشرطة واقتادته الى الخارج أمام الجميع... توقيف مغني الراب كيلر مايك في احتفال "غرامي" وهذا هو السبب! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-31

كنعان لـ"حوار المرحلة": الجميع يعلم أن البلد "مش ماشي بدون رئيس للجمهورية" وملء الفراغ برئاسة الجمهورية هو مدخل ليس فقط لتفعيل عمل المؤسسات انما أيضا للحلول الكبيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
17:21

اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)

LBCI
منوعات
17:02

"أردنا أن نحميها من الغرباء"... مراهقة اتصلت بالشرطة لإنقاذها: "والداي يغتصبانني منذ سنة"!

LBCI
منوعات
16:13

مشهد مرعب وسط الطريق... قرد هاجم طفلاً في الشارع بوحشية وما فعله المارة صادم!

LBCI
منوعات
15:01

صانع محتوى على يوتيوب يتسبب بالرعب لمتابعيه... بنى مقصلة في حديقة منزله ثم قطع رأسه بها في بث مباشر؟! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:00

مصرف لبنان يتخبّط... وبنك عودة يطلق تطبيق التعميم 166 منفرداً

LBCI
أخبار دولية
15:25

المجر تستدعي السفير الأميركي لديها على خلفية تصريحات لبايدن

LBCI
أخبار دولية
10:27

الجيش الإسرائيليّ يعلن أنّه ضرب 4500 هدف لـ"حزب الله" خلال خمسة أشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

توتر متصاعد يتزامن من جبل الشيخ مرورًا في الجولان وصولًا حتى الحدود اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

كرة القدم اللبنانية ضحية العدوان الإسرائيلي في بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

إسرائيل تغير على أكثر من منطقة في بعلبك للمرة الثالثة منذ بداية الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

توتر متصاعد يتزامن من جبل الشيخ مرورًا في الجولان وصولًا حتى الحدود اللبنانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:02

نصّ مليار ليرة كاش انربحت في اليوم الأوّل من #اكرم_من_مين مع وسام حنّا! اللّيلة دورك! ناطرينك بعد الأخبار.

LBCI
أخبار لبنان
03:37

الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة : ما حصل في مدرسة المركزية غير متعمّد والهدف كان موضوع اليتم... وفصل المعلّمة والمنسّقة شهرًا

LBCI
اقتصاد
03:08

انخفاض في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟

LBCI
أمن وقضاء
09:01

العثور على صاروخ غير منفجر في حراجل

LBCI
خبر عاجل
06:56

ابو فاعور للـ LBCI: السعودية حريصة على لبنان ولديها مرارات محقة بسبب بعض الاطراف التي تعاملت معها ببعض الجحود وفتحت معها معارك في امور لا علاقة لها بها لكن السعودية مهتمة وهناك دور نشط لسفيرها بالخماسية

LBCI
موضة وجمال
12:03

كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)

LBCI
منوعات
10:30

اللحظات الأخيرة المرعبة للعائلة المنكوبة في جبال الألب تُكشف... هذا ما حاولوا فعله قبل أن يتجمدوا حتى الموت!

LBCI
فنّ
11:26

تامر حسني يخسر مليون متابع على فيسبوك خلال ساعات... دعوات لإلغاء متابعته والسبب: إعلان رمضاني؟! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More