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"أردنا أن نحميها من الغرباء"... مراهقة اتصلت بالشرطة لإنقاذها: "والداي يغتصبانني منذ سنة"!

منوعات
2024-03-12 | 17:02
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&quot;أردنا أن نحميها من الغرباء&quot;... مراهقة اتصلت بالشرطة لإنقاذها: &quot;والداي يغتصبانني منذ سنة&quot;!
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"أردنا أن نحميها من الغرباء"... مراهقة اتصلت بالشرطة لإنقاذها: "والداي يغتصبانني منذ سنة"!

"أردنا أن نحميها من الغرباء"... مراهقة اتصلت بالشرطة لإنقاذها: "والداي يغتصبانني منذ سنة"!

اتُهم زوجان من ولاية يوتا باغتصاب ابنتهما المراهقة، قائلين إنهما فعلا ذلك لأنهما اعتبرا أنه "أكثر أمانًا" من ممارسة الفتاة الجنس مع "غرباء"، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وأظهرت سجلات السجن على الإنترنت أن الزوجين تم احتجازهما يوم الخميس الفائت من قبل الشرطة في بروفو بولاية يوتا، ووجهت لهما تهمة اللواط القسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي القسري. ويواجه الرجل تهمة إضافية بالاغتصاب.

ويوم الخميس، استجابت الشرطة لمكالمة من الضحية المزعومة التي زعمت أن زوج والدتها، وهو رجل في منتصف الثلاثينيات من عمره، كان يغتصبها لأكثر من عام، حسبما أفاد تقرير قناة KSL وABC 4 وKUTV، نقلاً عن إفادة خطية بالسبب المحتمل، وتم الاعتقال. 

وأخبرت الفتاة، البالغة من العمر 15 عامًا، السلطات أن الرجل والمرأة كانا يمارسان نشاطًا جنسيًا معها منذ أن كان عمرها 14 عامًا، حسبما تظهر وثائق المحكمة، وفقًا لـ KUTV؛ ويُزعم أن الزوجين اعترفا بهذه الاتهامات عندما سألتهما الشرطة.

ووفقًا للإفادة الخطية، علم الزوجان منذ حوالي عام أن المراهقة كانت تتفاعل مع الغرباء عبر الإنترنت وكانت تنوي مقابلتهم لممارسة أنشطة جنسية، وفقًا لتقارير KSL.

كما علم الوالدان أن المراهقة قامت بالدردشة وتبادلت صوراً لنفسها "في مواقف جنسية" مع غرباء على تطبيق سناب شات.

ويُزعم أن الزوجين "قررا أن تعليم الضحية عن الجنس، والانخراط في أفعال جنسية معها سيكون أكثر أمانًا لها من ممارسة الجنس مع الغرباء.

ويُزعم أن الرجل أخبر المحققين أن الزوجين اشتريا ألعابًا جنسية للمراهقة، واعترفا بالاستحمام معها، وفقًا لوثائق الاعتقال، وفقًا لتقارير ABC 4.

ويُزعم أن المرأة أخبرت السلطات أنها واجهت زوجها بشأن "ممارسة الجماع الكامل" مع المراهقة.

وتظهر سجلات السجن أن الرجل والمرأة محتجزان من دون كفالة. ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانا قد قدما التماسًا أو استعانا بمحامي للتحدث نيابة عنهم.
 

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نحميها

الغرباء"...

مراهقة

اتصلت

بالشرطة

لإنقاذها:

"والداي

يغتصبانني

سنة"!

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