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اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)

منوعات
2024-03-12 | 17:21
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اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)
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اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)

اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)

كان رجل من فلوريدا يبلغ من العمر 52 عامًا يعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد، الا أن ما تبيّن أنه كان يعاني في الواقع من غزو غريب للدودة الشريطية في دماغه، بسبب تناول لحم الخنزير المقدد غير المطبوخ جيدًا، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وكان المريض الذي لم يذكر اسمه، يشكو من صداع شديد لمدة أسبوع على مدى أربعة أشهر بعد تناول منتج لحم الخنزير المزعج.

وقال الخبراء إن "تفضيل الفرد لحم الخنزير المقدد الطري طوال حياته" لم يكن السبب الوحيد لهذا المرض الغريب المحدد - بل إن الوجبة المفضلة في وجبة الإفطار أصبحت سيئة، حيث ترك عدم طهيها بشكل جيد الرجل عرضة للخطر بشكل استثنائي.

وأصيب بحالة من داء الكيسات المذنب العصبي - وهو المصطلح العلمي لطفيلي يضع بيضًا يصيب مناطق عديدة من الجسم.

والأمر الأكثر إثارة للاشمئزاز هو أن داء الكيسات المذنب العصبي يمكن أن يكون معديًا.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، إذا لم يغسل الأفراد المصابون أيديهم جيدًا بعد حركة الأمعاء، فيمكنهم نشر البيض إلى أفراد آخرين في أسرهم - خاصة من خلال الطعام.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض إن هذا المرض غير المعتاد "يمكن الوقاية منه" ولكنه لا يزال يؤدي إلى دخول المستشفى لنحو 1000 أميركي سيئ الحظ سنويًا.

وفي هذه الحالة، بالإضافة إلى التورم، أصيب المريض بكيسات على جانبي دماغه. وتم تحديد هذا لاحقًا على أنه الدودة الشريطية التي وضعت بيضها داخل دماغ الرجل.

وقد عولج بعقار ألبيندازول المضاد للديدان، مما أدى إلى تحسنه بعد أسبوعين.

ولأن أربع من كل خمس حالات تنطوي على نوبة صرع، يتم تحذير الأطباء من "الاحتفاظ بمؤشر عالٍ من الشك والحصول على تاريخ شامل للمرضى الذين يعانون من تغيرات في نمط الصداع النصفي".

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