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بعد أيام على اختفائها مع شقيقها ووالدها خلال العواصف في فرنسا... العثور على جثة ابنة الـ4 سنوات وهذا مصير العائلة!

منوعات
2024-03-13 | 02:12
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بعد أيام على اختفائها مع شقيقها ووالدها خلال العواصف في فرنسا... العثور على جثة ابنة الـ4 سنوات وهذا مصير العائلة!
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بعد أيام على اختفائها مع شقيقها ووالدها خلال العواصف في فرنسا... العثور على جثة ابنة الـ4 سنوات وهذا مصير العائلة!

بعد أيام على اختفائها مع شقيقها ووالدها خلال العواصف العنيفة في فرنسا... العثور على جثة ابنة الـ4 سنوات وهذا مصير العائلة!

تم الثلاثاء العثور على جثة طفلة تطابق أوصاف الفتاة البالغة أربع سنوات، بعد اختفائها مع شقيقها الأكبر ووالدها خلال العواصف العنيفة التي شهدتها فرنسا في نهاية الأسبوع.
 
وكانت الطفلة قد جرفتها مياه نهر السبت في جنوب شرق فرنسا، وما زال البحث مستمرا عن شقيقها البالغ 13 عاما، على ما ذكرت النيابة العامة.

كما أشارت النيابة العامة إلى أن جثة الرجل التي عثر عليها رجال الدرك الاثنين تعود إلى والد الطفلين.

بلغ بذلك عدد ضحايا سوء الأحوال الجوية الذي شهده جنوب شرق فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع ستة قتلى، خمسة جرفتهم المياه في منطقة غار، ورجل في الثمانين عُثر عليه الاثنين في نهر هيرولت.

وجرفت المياه الطفلين مساء السبت بينما كانا في سيارة والديهما اللذين كانا يحاولان عبور جسر فوق نهر غاردون. لكن السيارة سقطت في النهر.

وتم إنقاذ الأم البالغة 40 عاما، قبل أن تُجرف السيارة بسبب فيضان النهر.

الثلاثاء، انخفض منسوب المياه وبات نهر غاردون يقترب من غزارته المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، مما يسهل "تضييق نطاق البحث" في مناطق لا تزال مغمورة بالمياه الاثنين.

كما فُقد رجل منذ السبت في مقاطعة أرديش المجاورة. وذكر مصدر في الدرك أنه مدير محطة الطاقة الكهرومائية الصغيرة وكان قد ذهب للتحقق من عملها.

في إسبانيا، فقد ثلاثة أشخاص جرفتهم الأمواج منذ بدء سوء الأحوال الجوية، حسبما أعلنت السلطات الاثنين لافتة الى استمرار البحث للعثور عليهم.

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