بـ"البودوق" وأجواء الفرح والصلاة... إندونيسيا تستقبل شهر رمضان المبارك على طريقتها وهذه التفاصيل!

بـ"البودوق" وأجواء الفرح والصلاة... إندونيسيا تستقبل شهر رمضان المبارك على طريقتها وهذه التفاصيل!



يستقبل المسلمون في إندونيسيا شهر رمضان المبارك، بتقديم عناية خاصة لكل المساجد الموجوجة في بلدهم، خاصة مسجد الاستقلال، وهو أكبر مساجد في دولتهم.



إضافة الى ذلك، يقوم الإندونيسيون بتنظيف المنازل وتزيينها، كما تعلق الزينة فى الشوارع.



ويحرص مسلمو إندونيسيا خلال رمضان المبارك على الذهاب الى المساجد وأداء صلاة التراويح وتلاوة القرآن الكريم بانتظام.



ومن المظاهر الاحتفالية قيام الشباب بقرع الطبول التقليدية، والتي يطلق عليها اسم "البدوق"، وهى طبول ضخمة توضع فوق شاحنات صغيرة تجوب الشوارع ليقرعها الشباب للإعلان عن قدوم رمضان، كما يتم قرعها عند حلول موعد الإفطار والسحور وتعد تلك الطبول رمزاً لشهر رمضان فى إندونيسيا.



وفي السياق نفسه، تُعطى المدارس والجامعات إجازة لمدة أسبوع مع الإعلان عن ظهور هلال رمضان، حتى يعتاد الجميع على ساعات الصيام.