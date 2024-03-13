شابة تعبّر عن غضبها من صديقتها... لقّبتها بـ"العروس العدوانية وغير المنظمة": ما السبب؟

شابة تعبّر عن غضبها من صديقتها... لقّبتها بـ"العروس العدوانية وغير المنظمة": ما السبب؟



تحدثت إشبينة عروس مستقبلية عن موقف صديقتها العدواني والسلبي منها، حيث كشفت عن رغبتها في التحرر من هذه الصداقة السامة.



وفي هذا السياق، عبّرت الشابة عن حزنها بسبب صديقتها "غير المنظمة" والتي كانت تتجاهل مكالماتها ورسائلها، بعد أن طلبت منها المساعدة في تحضير تفاصيل الزفاف.



وشعرت الشابة بالإحباط الشديد ولم تعد ترغب في مساعدة صديقتها، إذ بدأت حقًا في إعادة تقييم علاقتهما.