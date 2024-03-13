اعتمدت تقنية جديدة لإرسال رسائل حب لحبيبها خلال السنوات القادمة... ولكنها لم تتوقع ما كان سيفعله الأخير! (فيديو)

اعتمدت تقنية جديدة لإرسال رسائل حب لحبيبها خلال السنوات القادمة... ولكنها لم تتوقع ما كان سيفعله الأخير! (فيديو)



كشفت امرأة اعتقدت أنها "ستتزوج حبيبها السابق" أنه سيتلقى الآن رسالة منها في كل عيد ميلاد وذكرى سنوية للسنوات العشر القادمة بعد أن أنشأت حسابا على تطبيق "رسائل من الماضي".



وفي هذا السياق، اعترفت "أمينة سوناد"، وهي موسيقية تعيش في برلين، في فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك أنها كانت تواجه مشكلة في تأليف رسائل حب على مدى عقد من الزمن لإرسالها إلى حبيبها السابق في المناسبات المميزة، ولكنه هجرها قبل وقت طويل من حدوثها.



وفي التفاصيل، نسيت سوناد الكلمة السرية الخاصة بحسابها عبر التطبيق، ما تركها من دون أي وسيلة تمنع إرسال هذه الرسائل المقررة والتي تتضمن تنبؤات لحال علاقتهما في المستقبل، وسيستمر الوضع هذا للسنوات العشر القادمة.