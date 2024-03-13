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في أكثر الدول عنفاً بالعالم... مقتل ثلاثة رهبان أقباط طعناً داخل الكنيسة وهذا ما حصل بالرابع!
منوعات
2024-03-13 | 11:12
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في أكثر الدول عنفاً بالعالم... مقتل ثلاثة رهبان أقباط طعناً داخل الكنيسة وهذا ما حصل بالرابع!
أعلنت الشرطة توقيف رجل يبلغ من العمر 35 عامًا الأربعاء في جنوب إفريقيا غداة مقتل ثلاثة رهبان أقباط طعناً في كنيستهم لأسباب لم تتضح بعد.
وذكرت شرطة جنوب إفريقيا أن الرهبان الملحقين بكنيسة في كولينان، وهي بلدة تعدين صغيرة تقع على بعد 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة بريتوريا، قتلوا الثلاثاء.
وأوضحت "تم العثور على ثلاثة قتلى مصابين بطعنات. وأكد شخص رابع نجا أنه تعرض للضرب بقضيب حديدي قبل أن يتمكن من الفرار والاختباء".
وقالت الشرطة في وقت لاحق في بيان إن "مشتبهًا به قد أوقف وهو على ارتباط بجريمة القتل الثلاثية"، موضحة أن الموقوف سيمثل أمام قاض الخميس.
وأعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوب إفريقيا على فيسبوك عن "حزنها البالغ إزاء الحادث المأساوي"، ووصفت الهجوم بأنه "إجرامي".
واضافت الكنيسة أن السفير المصري في جوهانسبرغ توجه إلى الدير الثلاثاء "لمتابعة التطورات"، مشيرة إلى أن القتلى الثلاثة هم القمص تقلا الصموئيلي ويوستوس أفا مرقس ومينا أفا مرقس.
وأكدت الشرطة أن ملابسات القضية لم تتضح بعد، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي سرقة، بحسب وكالة فرانس برس.
وجنوب إفريقيا هي واحدة من أكثر الدول عنفاً في العالم ولم تسلم دور العبادة من الجرائم.
وسجلت جنوب إفريقيا ما يقرب من 84 جريمة قتل يوميا في الفترة الممتدة بين تشرين الأول الى كانون الأول 2023، بحسب الشرطة.
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