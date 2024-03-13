الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أجبر النساء على تصوير أفلام إباحية... أوروبا تُحاكم المؤثر الذكوري أندرو تيت بهذه التهم (فيديو)
منوعات
2024-03-13 | 11:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أجبر النساء على تصوير أفلام إباحية... أوروبا تُحاكم المؤثر الذكوري أندرو تيت بهذه التهم (فيديو)
شرعت السلطات الرومانية في إجراءات لتسليم بريطانيا المؤثر الذكوري أندرو تيت المشتبه بارتكابه اعتداءات جنسية، لكن على أن يتم التسليم بعد محاكمته في رومانيا في قضية منفصلة، مما قد يستغرق سنوات.
وبعدما صدرت في حق المؤثر الأميركي البريطاني مذكرة توقيف بريطانية بتاريخ 19 كانون الثاني 2024، أوقف مساء الاثنين مع شقيقه تريستان (35 عاما) في مقر إقامتهما الواقع بالقرب من بوخارست. وما لبث الرجلان أن تُركا، لكنهما أبقيا خاضعين للإقامة الجبرية، في انتظار قرار جديد من المحكمة الأربعاء.
وأوضح فريق التواصل لدى الشقيقين تيت أن الأمر يتعلق بشكوك تعود إلى عامي 2012 و2015.
وأشار إلى أن الشكاوى "رُفضت" في 2017-2019 لكنها "ظهرت مجدداً" في الأشهر الأخيرة.
ونفى بطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ وشقيقه تريستان بشكل قاطع الاتهامات الجديدة قائلين إنهما "منزعجان جداً" منها، ورحبا بقرار محكمة الاستئناف في بوخارست تأجيل إجراءات التسليم.
ولم توضح المحكمة ما إذا كانت التهم هي نفسها تلك التي وجهتها أربع نساء مقيمات في المملكة المتحدة، وثّقن رسمياً في حزيران 2023 اتهاماتهن لتيت في رسالة تطالب بتعويضات، متحدثات عن تعرضهن "للاغتصاب والاعتداءات الجسدية الخطيرة والسلوك القسري".
وينتظر الأخوان تيت راهناً في رومانيا محاكمتهما بتهمة "تنظيم جماعة إجرامية والاتجار بالبشر والاغتصاب"، إذ تشتبه االسلطات القضائية بكونهما خدعا عدداً من النساء لاستغلالهن جنسياً.
وأوقفا في نهاية 2022 وأبقيا ثلاثة أشهر رهن الاحتجاز في بوخارست، ثم وُجهت إليهما تهم في حزيران 2023، وهما ممنوعان من مغادرة رومانيا.
وافاد المحققون بأن عدداً من النساء تعرّضن للخداع من الأخوين تيت اللذين كانا يوهمانهنّ بأنهما وقعا في حبّهنّ، قبل أن يرغمانهنّ "من خلال أعمال عنف جسدي وإكراه نفسي" على تصوير أفلام إباحية.
وبشأن أفعال الاغتصاب، فقد ارتكبها أحد المشتبه بهما، وهو أندرو تيت، مرتين، بحسب مكتب المدعي العام المسؤول عن مكافحة الجريمة المنظمة.
كما اتُّهمت امرأتان رومانيتان أوقفتا بصورة متزامنة مع الأخوين تيت، في هذه القضية، وهما شرطية سابقة وحبيبة أندرو تيت.
وعُرف أندرو تيت بداية عبر مشاركته في برنامج تلفزيون الواقع "بيغ براذر" سنة 2016 في بريطانيا. لكن سرعان ما استُبعد من البرنامج بسبب انتشار مقطع فيديو يظهره يضرب امرأة.
وتحوّل بعدها إلى الشبكات الاجتماعية. وحظرت حساباته على "إنستغرام" و"تيك توك" بسبب مواقف معادية للنساء، ويتابعه ما يقرب من تسعة ملايين شخص على شبكة "إكس" حيث ينشر مقاطع مصورة يتباهى فيها بعرض عضلاته ويدخن السيجار، مثيراً إعجاب ملايين المراهقين بسياراته الفاخرة.
وكالة فرانس برس
آخر الأخبار
منوعات
المؤثر الذكوري
أندرو تيت
المشتبه
ارتكاب
اعتداءات جنسية
تسليم
محاكمة
رومانيا.
التالي
بعد أيام على اختفائها مع شقيقها ووالدها خلال العواصف في فرنسا... العثور على جثة ابنة الـ4 سنوات وهذا مصير العائلة!
اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-25
اتهام كاردينال نافذ في كندا بارتكاب اعتداءات جنسية
أخبار دولية
2024-01-25
اتهام كاردينال نافذ في كندا بارتكاب اعتداءات جنسية
0
أخبار دولية
12:27
إيطاليا ترفض تسليم فلسطينيّ لإسرائيل خشية تعرضه لمعاملة لا إنسانية
أخبار دولية
12:27
إيطاليا ترفض تسليم فلسطينيّ لإسرائيل خشية تعرضه لمعاملة لا إنسانية
0
أخبار دولية
09:27
وزير خارجية الأردن يتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب غير مسبوقة" في غزة
أخبار دولية
09:27
وزير خارجية الأردن يتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب غير مسبوقة" في غزة
0
أخبار دولية
2024-03-12
إحالة رفعت الأسد إلى المحكمة في سويسرا بتهم ارتكاب جرائم حرب
أخبار دولية
2024-03-12
إحالة رفعت الأسد إلى المحكمة في سويسرا بتهم ارتكاب جرائم حرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:11
ما طلبته منه صدمه... رجل يروي السبب خلف انزعاج جارته منه!
منوعات
12:11
ما طلبته منه صدمه... رجل يروي السبب خلف انزعاج جارته منه!
0
منوعات
12:08
الفجوة العمرية بين شقيقين تثير حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي... والمتابعون يشككون بأنه والدها!
منوعات
12:08
الفجوة العمرية بين شقيقين تثير حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي... والمتابعون يشككون بأنه والدها!
0
منوعات
11:54
الملكة كاميلا تتسلم "باربي" تشبه شكلها... قبل نصف قرن
منوعات
11:54
الملكة كاميلا تتسلم "باربي" تشبه شكلها... قبل نصف قرن
0
منوعات
11:12
في أكثر الدول عنفاً بالعالم... مقتل ثلاثة رهبان أقباط طعناً داخل الكنيسة وهذا ما حصل بالرابع!
منوعات
11:12
في أكثر الدول عنفاً بالعالم... مقتل ثلاثة رهبان أقباط طعناً داخل الكنيسة وهذا ما حصل بالرابع!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:54
"حماس" وافقت على الاقتراح الأميركي - القطري... فهل تتحقق الهدنة في غزة خلال اليومين المقبلين؟
أخبار دولية
16:54
"حماس" وافقت على الاقتراح الأميركي - القطري... فهل تتحقق الهدنة في غزة خلال اليومين المقبلين؟
0
آخر الأخبار
15:45
المقاومة الإسلامية تنعى سادق حسين جعفر "كفاح" من بلدة جرماش في البقاع
آخر الأخبار
15:45
المقاومة الإسلامية تنعى سادق حسين جعفر "كفاح" من بلدة جرماش في البقاع
0
أمن وقضاء
16:57
الجيش: توقيف لبناني في بلدة عيتا الشعب - بنت جبيل لإقدامه على سرقة منازل في البلدة
أمن وقضاء
16:57
الجيش: توقيف لبناني في بلدة عيتا الشعب - بنت جبيل لإقدامه على سرقة منازل في البلدة
0
آخر الأخبار
15:47
تنعى المقاومة الإسلامية محمد علي جمال يعقوب "ياسر زغيب" من مدينة بعلبك في البقاع
آخر الأخبار
15:47
تنعى المقاومة الإسلامية محمد علي جمال يعقوب "ياسر زغيب" من مدينة بعلبك في البقاع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:51
باربارا ليف: واشنطن تتفهم حجم المعاناة في غزة والمساعدات أولوية
أخبار دولية
07:51
باربارا ليف: واشنطن تتفهم حجم المعاناة في غزة والمساعدات أولوية
0
أخبار لبنان
07:18
ياسمينا زيتون تستمرّ بجولتها السياحية في جزيرة موريشيس.. واليكم ما قالته عن لبنان
أخبار لبنان
07:18
ياسمينا زيتون تستمرّ بجولتها السياحية في جزيرة موريشيس.. واليكم ما قالته عن لبنان
0
امن وقضاء
03:54
استهداف سيارة على طريق الحوش جنوب (فيديو)
امن وقضاء
03:54
استهداف سيارة على طريق الحوش جنوب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
14:40
خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:00
بعد نقل بكركي عيد البشارة... مصدر حكومي للـLBCI: العطلة ستبقى قائمة في موعدها
أخبار لبنان
09:00
بعد نقل بكركي عيد البشارة... مصدر حكومي للـLBCI: العطلة ستبقى قائمة في موعدها
2
منوعات
09:05
العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)
منوعات
09:05
العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)
3
أخبار لبنان
12:22
رياض سلامة بعد توجيه اتهامات إلى ابن شقيقه: الاستجواب حصل منذ 3 اسابيع...والاتهامات "انباء زائفة"
أخبار لبنان
12:22
رياض سلامة بعد توجيه اتهامات إلى ابن شقيقه: الاستجواب حصل منذ 3 اسابيع...والاتهامات "انباء زائفة"
4
أخبار لبنان
12:41
مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية
أخبار لبنان
12:41
مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية
5
خبر عاجل
09:17
معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي يوم الاثنين المقبل
خبر عاجل
09:17
معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي يوم الاثنين المقبل
6
منوعات
16:50
"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!
منوعات
16:50
"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!
7
أمن وقضاء
19:07
اشكال في مجدليون تخلله اعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
19:07
اشكال في مجدليون تخلله اعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية... إليكم تفاصيل ما حصل
8
صحف اليوم
01:17
ماذا تبلّغ "السيّد" من "حماس"؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
01:17
ماذا تبلّغ "السيّد" من "حماس"؟ (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More