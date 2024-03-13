أجبر النساء على تصوير أفلام إباحية... أوروبا تُحاكم المؤثر الذكوري أندرو تيت بهذه التهم (فيديو)

شرعت السلطات الرومانية في إجراءات لتسليم بريطانيا المؤثر الذكوري أندرو تيت المشتبه بارتكابه اعتداءات جنسية، لكن على أن يتم التسليم بعد محاكمته في رومانيا في قضية منفصلة، مما قد يستغرق سنوات.

وبعدما صدرت في حق المؤثر الأميركي البريطاني مذكرة توقيف بريطانية بتاريخ 19 كانون الثاني 2024، أوقف مساء الاثنين مع شقيقه تريستان (35 عاما) في مقر إقامتهما الواقع بالقرب من بوخارست. وما لبث الرجلان أن تُركا، لكنهما أبقيا خاضعين للإقامة الجبرية، في انتظار قرار جديد من المحكمة الأربعاء.

وأوضح فريق التواصل لدى الشقيقين تيت أن الأمر يتعلق بشكوك تعود إلى عامي 2012 و2015.

وأشار إلى أن الشكاوى "رُفضت" في 2017-2019 لكنها "ظهرت مجدداً" في الأشهر الأخيرة.

ونفى بطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ وشقيقه تريستان بشكل قاطع الاتهامات الجديدة قائلين إنهما "منزعجان جداً" منها، ورحبا بقرار محكمة الاستئناف في بوخارست تأجيل إجراءات التسليم.

ولم توضح المحكمة ما إذا كانت التهم هي نفسها تلك التي وجهتها أربع نساء مقيمات في المملكة المتحدة، وثّقن رسمياً في حزيران 2023 اتهاماتهن لتيت في رسالة تطالب بتعويضات، متحدثات عن تعرضهن "للاغتصاب والاعتداءات الجسدية الخطيرة والسلوك القسري".

وينتظر الأخوان تيت راهناً في رومانيا محاكمتهما بتهمة "تنظيم جماعة إجرامية والاتجار بالبشر والاغتصاب"، إذ تشتبه االسلطات القضائية بكونهما خدعا عدداً من النساء لاستغلالهن جنسياً.

وأوقفا في نهاية 2022 وأبقيا ثلاثة أشهر رهن الاحتجاز في بوخارست، ثم وُجهت إليهما تهم في حزيران 2023، وهما ممنوعان من مغادرة رومانيا.

وافاد المحققون بأن عدداً من النساء تعرّضن للخداع من الأخوين تيت اللذين كانا يوهمانهنّ بأنهما وقعا في حبّهنّ، قبل أن يرغمانهنّ "من خلال أعمال عنف جسدي وإكراه نفسي" على تصوير أفلام إباحية.

وبشأن أفعال الاغتصاب، فقد ارتكبها أحد المشتبه بهما، وهو أندرو تيت، مرتين، بحسب مكتب المدعي العام المسؤول عن مكافحة الجريمة المنظمة.

كما اتُّهمت امرأتان رومانيتان أوقفتا بصورة متزامنة مع الأخوين تيت، في هذه القضية، وهما شرطية سابقة وحبيبة أندرو تيت.

وعُرف أندرو تيت بداية عبر مشاركته في برنامج تلفزيون الواقع "بيغ براذر" سنة 2016 في بريطانيا. لكن سرعان ما استُبعد من البرنامج بسبب انتشار مقطع فيديو يظهره يضرب امرأة.

وتحوّل بعدها إلى الشبكات الاجتماعية. وحظرت حساباته على "إنستغرام" و"تيك توك" بسبب مواقف معادية للنساء، ويتابعه ما يقرب من تسعة ملايين شخص على شبكة "إكس" حيث ينشر مقاطع مصورة يتباهى فيها بعرض عضلاته ويدخن السيجار، مثيراً إعجاب ملايين المراهقين بسياراته الفاخرة.

وكالة فرانس برس