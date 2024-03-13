الفجوة العمرية بين شقيقين تثير حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي... والمتابعون يشككون بأنه والدها!

الفجوة العمرية بين شقيقين تثير حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي... والمتابعون يشككون بأنه والدها!



أوقعت الشابة "أليسيا ماي هولواي" مواقع التواصل الاجتماعي في حيرة بعد أن أظهرت للمتابعين شكل شقيقها الذي يكبرها بـ 30 عام، كما يعتقد الناس دائمًا بأنه والدها.



وتصدّرت هولواي عناوين الأخبار في وقت سابق بعد أن شرحت بالتفاصيل كيف قادت معالجة نفسية والديها بالتبني إليها بعد أن حملت والدتها البيولوجية بها بعد علاقة غرامية فاشلة.



وعلى الرغم من أن هولواي ليست على اتصال بعائلتها البيولوجية، إلا أنها تتمتع بعلاقة وثيقة مع إخوتها، وخاصة شقيقها "مارفن" البالغ من العمر 58 عامًا.



وأثناء تواجدهما معًا، غالبًا ما يتم الخلط بين الشقيقين على أنهما أب وابنته، وعبّرت هولواي عن هذا الخطأ المضحك في مقطع فيديو، حيث حصدت أكثر من 17 مليون مشاهدة وأكثر من مليوني إعجاب.