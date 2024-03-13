ما طلبته منه صدمه... رجل يروي السبب خلف انزعاج جارته منه!

ما طلبته منه صدمه... رجل يروي السبب خلف انزعاج جارته منه!



قال أحد الرجال إن مطالب جارته تجاوزت الحد، حيث طلبت منه التوقف عن الطهي بعد الساعة التاسعة مساءً لأن الروائح أزعجتها هي وزوجها.



وعلى الرغم من أن الرجل يمكن أن يفهم أن الروائح الموجودة في مجموعة من الشقق يمكن أن تنتقل بالتأكيد، إلا أنه يشعر بالحيرة بشأن سبب شعورها بأنه يحق لها محاولة إملاء جدول طعامه.



وهذا أمر محبط بشكل خاص لأنه يعمل حاليًا في وظائف عدة، ما يعني أن الرجل لا يستطيع دائمًا تناول الطعام مبكرًا.



وأوضح الرجل أنه يتّبع نظامًا غذائيًا وعادةً ما يقوم بطهي الدجاج بالملح، الفلفل أو الثوم مع طبق إضافي من الكوسة أو القرع كل ليلة عند الساعة 8 إلى 11 مساءً.