راقبوا تحركاتهم بطريقة محترفة... عصابة سطو استهدفت منازل نجوم كرة القدم

أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء إلقاء القبض على عصابة سطو استهدفت عقارات فاخرة في مدريد، من بينها منازل للاعبين بارزين في دوري كرة القدم.

وبحسب بيان الشرطة، أوقف ستة متهمين بـ"ثماني عمليات سطو على المنازل منذ تموز 2022".

وقالت مصادر من الشرطة إن من بين المنازل المستهدفة، منزل جناح ريال مدريد البرازيلي الدولي رودريغو بالاضافة الى الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو لاعب رايو فايكانو.

ورفضت الكشف عما اذا كان المزيد من لاعبي كرة القدم متأثرين بهذه القضية، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وجاء في البيان انه لتحديد أهدافهم "كان اللصوص يدققون في وسائل التواصل الاجتماعي، يدرسون صور وفيديوهات ينشرها اللاعبون واصدقاؤهم وعائلاتهم من داخل تلك المنازل".

وأتاح لهم هذا الأمر تحديد الأشياء الثمينة ومكان وجودها، كما سهّلت عليهم وسائل التواصل الاجتماعي التعرف إلى توقيت وجود المالكين في المنزل.

وبالتالي، فكانوا يزورون المواقع لالقاء نظرة عليها من الخارج ولدراسة أنظمة الأمان المستخدمة وتحديد أفضل طريقة للدخول.