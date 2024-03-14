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كيم كارداشيان تصعق الجمهور... ظهرت مع حبيبة طليقها خلال حفله الأخير! (فيديو)
منوعات
2024-03-14 | 06:29
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كيم كارداشيان تصعق الجمهور... ظهرت مع حبيبة طليقها خلال حفله الأخير! (فيديو)
وقفت كيم كارداشيان وبيانكا سينسوري بجانب بعضهما البعض في حفل أقامه زوج نجمة تلفزيون الواقع السابق كاني ويست يوم الثلاثاء.
وتركت كلّ من كيم وبيانكا الجمهور في حالة صدمة عندما شوهدتا معًا للمرة الأولى في هذا الحدث للاحتفال بأحدث ألبوم استوديو لكاني Vultures 1.
وبيانكا، البالغة من العمر 29 عامًا، على علاقة حاليًا مع مغني الراب المثير للجدل، 46 عامًا، بينما كانت كيم البالغة من العمر 43 عامًا متزوجة منه من عام 2014 إلى عام 2022.
وفي مقطع من الحدث، يمكن رؤية بيانكا وهي ترتدي قميصًا ورديًا وهي تصور العرض على هاتفها بينما تقف كيم بجانبها.
وكان من بين الحضور أيضًا أطفال كيم شيكاغو (6 أعوام) وبسالم (4 أعوام) من زوجها السابق كاني. ولديهما أيضاً نورث (10 أعوام) وسانت (8 أعوام).
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
كيم كارداشيان
بيانكا سينسوري
حفل
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نجمة تلفزيون الواقع
كاني ويست
مغني الراب.
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