الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة "الرجل ذي الرئة الحديدية" عن 78 عاما: أثّر في الملايين من الناس
منوعات
2024-03-14 | 07:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وفاة "الرجل ذي الرئة الحديدية" عن 78 عاما: أثّر في الملايين من الناس
توفي أميركي يُلقّب بـ"الرجل ذو الرئة الحديدية" إثر استخدامه لسبعة عقود آلة تساعده على التنفس، عن 78 عاما، وفق ما أعلن شقيقه وصفحة لجمع التبرعات له الأربعاء.
وكان بول ألكسندر أصيب بمرض شلل الأطفال عندما كان طفلاً، ومذاك أصيب بالشلل من الرقبة إلى الأسفل.
ورغم أنه كان يُضطرّ للبقاء محبوساً في كثير من الأحيان داخل هذه الآلة التي كانت تغطي جسمه بالكامل، ولم تترك سوى رأسه مرئياً، فقد تمكن من الحصول على شهادة في القانون والعمل في هذا المجال. كما خاض مجال الكتابة ونشر كتاباً.
وأعلن شقيقه فيليب ألكسندر الخبر على فيسبوك "بقلب مثقل"، قائلاً إن بول "أثّر في الملايين من الناس وكان مصدر إلهام لهم".
ولم يُكشف عن سبب الوفاة، لكن وفق مقطع فيديو نُشر أخيراً على حساب تيك توك الرسمي لبول ألكساندر، فقد أصيب بفيروس كورونا.
الرئة الحديدية عبارة عن حجرة تستخدم مضخات لتسمح للمريض بالتنفس. وقد ساعد هذا الاختراع في مكافحة الآثار المدمرة لشلل الأطفال.
وحقق بول ألكسندر رقماً قياسياً للوقت الذي أمضاه في هذه الآلة، وهو ما يقرب من 70 عاماً.
وبحسب صفحته على موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فقد تعلّم بول ألكسندر التنفس "لفترات طويلة" خارج الجهاز، من خلال جعل عضلات حنجرته تنقبض لإجبار الهواء على الدخول إلى رئتيه.
وكالة فرانس برس
آخر الأخبار
منوعات
وفاة
أميركي
يلقب
الرجل ذو الرئة الحديدية
آلة
تساعد على التنفس
شلل الأطفال
طفلا
الرقبة إلى الأسفل.
التالي
بعدما كشفت خيانة شريكها... عُثر عليها مقتولة بالملابس الداخلية داخل "المنزل المثالي": وهذه التفاصيل!
كيم كارداشيان تصعق الجمهور... ظهرت مع حبيبة طليقها خلال حفله الأخير! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-04
السفارة الأميركية في إسرائيل تعلن وفاة أحد موظفيها
أخبار دولية
2024-03-04
السفارة الأميركية في إسرائيل تعلن وفاة أحد موظفيها
0
آخر الأخبار
2024-02-26
حماس: إدارة بايدن مسؤولة عن وفاة الطيار بالجيش الأميركي آرون بوشنل بفعل سياستها الداعمة للكيان الصهيوني
آخر الأخبار
2024-02-26
حماس: إدارة بايدن مسؤولة عن وفاة الطيار بالجيش الأميركي آرون بوشنل بفعل سياستها الداعمة للكيان الصهيوني
0
أخبار دولية
2024-02-13
البيت الأبيض: ليس لدينا أي معلومات تشير إلى وفاة رهائن أميركيين في غزة
أخبار دولية
2024-02-13
البيت الأبيض: ليس لدينا أي معلومات تشير إلى وفاة رهائن أميركيين في غزة
0
فنّ
2024-02-01
وفاة المغنية والممثلة الأميركية شيتا ريفيرا عن 91 سنة
فنّ
2024-02-01
وفاة المغنية والممثلة الأميركية شيتا ريفيرا عن 91 سنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:34
المسؤوليات التي أوكلتها إليها والدتها غير معقولة... هذه قصة "الأم الثانية" التي تعيشها سيدة!
منوعات
09:34
المسؤوليات التي أوكلتها إليها والدتها غير معقولة... هذه قصة "الأم الثانية" التي تعيشها سيدة!
0
منوعات
09:27
أم تخاف مما قد تفعله عمّة طفلها بالأخير... كيف ستتصرف لحمايته؟
منوعات
09:27
أم تخاف مما قد تفعله عمّة طفلها بالأخير... كيف ستتصرف لحمايته؟
0
منوعات
08:17
بعد غيابها عن الحياة العامة... صورة الأميرة كيت المعدّلة تثير الشكوك والتساؤلات!
منوعات
08:17
بعد غيابها عن الحياة العامة... صورة الأميرة كيت المعدّلة تثير الشكوك والتساؤلات!
0
منوعات
08:00
تقاليد متنوعة أغربها حلق الشعر مع بداية رمضان... في موريتانيا عادة غريبة بأبعاد عميقة: اكتشفوها!
منوعات
08:00
تقاليد متنوعة أغربها حلق الشعر مع بداية رمضان... في موريتانيا عادة غريبة بأبعاد عميقة: اكتشفوها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:32
زيارة النائب خليل قطر... ما هدفها؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
01:32
زيارة النائب خليل قطر... ما هدفها؟ (الجمهورية)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-12
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-12
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
0
خبر عاجل
2024-03-11
تابعوا البث المباشر كل ليلة بعد نشرة الاخبار خلال شهر رمضان عبر الـ LBCI شاركوا واربحوا يوميًا مبلغ الف دولارٍ اميركيّ اضافةً إلى جوائز قيّمة أخرى
خبر عاجل
2024-03-11
تابعوا البث المباشر كل ليلة بعد نشرة الاخبار خلال شهر رمضان عبر الـ LBCI شاركوا واربحوا يوميًا مبلغ الف دولارٍ اميركيّ اضافةً إلى جوائز قيّمة أخرى
0
آخر الأخبار
05:22
مخزومي: الخيار الثالث أصبحنا مُلزمين به ونحن مع هذا الخيار ويجب الوصول إلى شخص جامع بين الفريقين في البلد
آخر الأخبار
05:22
مخزومي: الخيار الثالث أصبحنا مُلزمين به ونحن مع هذا الخيار ويجب الوصول إلى شخص جامع بين الفريقين في البلد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:53
الكرملين: تصريحات بوتين عن الأسلحة النووية لا تشكل تهديدًا باستخدامها
أخبار دولية
07:53
الكرملين: تصريحات بوتين عن الأسلحة النووية لا تشكل تهديدًا باستخدامها
0
أخبار دولية
07:46
الصين: أميركا تتبع "منطق قطّاع الطرق" في مشروع قانونها بشأن "تيك توك"
أخبار دولية
07:46
الصين: أميركا تتبع "منطق قطّاع الطرق" في مشروع قانونها بشأن "تيك توك"
0
أخبار لبنان
07:38
مؤتمر "1701 والاستراتيجية الدفاعية الوطنية" في جامعة الحكمة..
أخبار لبنان
07:38
مؤتمر "1701 والاستراتيجية الدفاعية الوطنية" في جامعة الحكمة..
0
أخبار سياسية
07:37
مخزومي: "كتلة الاعتدال " تحاول كسر الجمود الرئاسيّ .. وأصبحنا مُلزمين بالخيار الثالث
أخبار سياسية
07:37
مخزومي: "كتلة الاعتدال " تحاول كسر الجمود الرئاسيّ .. وأصبحنا مُلزمين بالخيار الثالث
0
أخبار دولية
05:27
بوتين يدعو الروس إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية في "فترة صعبة"
أخبار دولية
05:27
بوتين يدعو الروس إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية في "فترة صعبة"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
هل مواجهة انعكاسات التغيير المناخي على لبنان واللبنانيين ممكنة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:58
هل مواجهة انعكاسات التغيير المناخي على لبنان واللبنانيين ممكنة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
رمضان يضيء شوارع طرابلس!
تقارير نشرة الاخبار
14:54
رمضان يضيء شوارع طرابلس!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بوتين يهدد بالنووي
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بوتين يهدد بالنووي
0
رياضة
14:50
برشلونة يحجز بطاقة في الربع النهائي لدوري الابطال... والهلال برقم قياسي جديد
رياضة
14:50
برشلونة يحجز بطاقة في الربع النهائي لدوري الابطال... والهلال برقم قياسي جديد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:22
رياض سلامة بعد توجيه اتهامات إلى ابن شقيقه: الاستجواب حصل منذ 3 اسابيع...والاتهامات "انباء زائفة"
أخبار لبنان
12:22
رياض سلامة بعد توجيه اتهامات إلى ابن شقيقه: الاستجواب حصل منذ 3 اسابيع...والاتهامات "انباء زائفة"
2
أخبار لبنان
12:41
مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية
أخبار لبنان
12:41
مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية
3
فنّ
13:50
بعد انتشار شائعات حول وفاتها... الليدي مادونا تنعى والدتها عبر إنستغرام (صورة)
فنّ
13:50
بعد انتشار شائعات حول وفاتها... الليدي مادونا تنعى والدتها عبر إنستغرام (صورة)
4
منوعات
12:11
ما طلبته منه صدمه... رجل يروي السبب خلف انزعاج جارته منه!
منوعات
12:11
ما طلبته منه صدمه... رجل يروي السبب خلف انزعاج جارته منه!
5
خبر عاجل
06:08
معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس الجمهورية السابق ميشال عون صباح الثلاثاء على أن تزور معراب في اليوم نفسه وأعضاء حزبي الاشتراكيّ والكتائب مساء
خبر عاجل
06:08
معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس الجمهورية السابق ميشال عون صباح الثلاثاء على أن تزور معراب في اليوم نفسه وأعضاء حزبي الاشتراكيّ والكتائب مساء
6
منوعات
11:12
في أكثر الدول عنفاً بالعالم... مقتل ثلاثة رهبان أقباط طعناً داخل الكنيسة وهذا ما حصل بالرابع!
منوعات
11:12
في أكثر الدول عنفاً بالعالم... مقتل ثلاثة رهبان أقباط طعناً داخل الكنيسة وهذا ما حصل بالرابع!
7
منوعات
11:28
أجبر النساء على تصوير أفلام إباحية... أوروبا تُحاكم المؤثر الذكوري أندرو تيت بهذه التهم (فيديو)
منوعات
11:28
أجبر النساء على تصوير أفلام إباحية... أوروبا تُحاكم المؤثر الذكوري أندرو تيت بهذه التهم (فيديو)
8
تقارير نشرة الاخبار
14:40
البقاع مقابل الجولان... ماذا عن بنك الاهداف الاسرائيلي وكيف ستعاطى حزب الله معه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
البقاع مقابل الجولان... ماذا عن بنك الاهداف الاسرائيلي وكيف ستعاطى حزب الله معه؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More