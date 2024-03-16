في هذا البلد... الشرطة تواجه صعوبة في منع الجرذان من استهلاك المخدرات!

تواجه شرطة نيو أورلينز الأميركية صعوبة في منع البعض من استهلاك الماريجوانا المصادرة داخل مقرها. وهذه المشكلة ليست مع الشرطيين، بل مع جرذان تغزو المبنى منذ سنوات.



وقالت آن كيركباتريك، قائدة الشرطة في المدينة الواقعة بولاية لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن "الجرذان تأكل الماريجوانا الموجودة لدينا وتظهر عليها كلها علامات تعاطي المخدرات".



ووفق وكالة فرانس برس، تغزو الجرذان والصراصير منذ فترة طويلة مقر قسم الشرطة، الذي بني أصلاً في عام 1968.



وقالت كيركباتريك في تصريحات أوردتها صحيفة "تايمز بيكايون/نيو أورلينز أدفوكيت"، إن "الأمر لا يقتصر على مقر الشرطة فقط، بل يطال جميع المناطق. القذارة تجاوزت كل حدود".



وأضافت "يستحق فريق التنظيف جائزة لعمله الذي يفوق طاقته".