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وظيفة تدليك تتحول إلى كابوس... شابة أُرغمت على ممارسة الدعارة وهذا ما فعلته بها المالكة!

منوعات
2024-03-16 | 08:03
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وظيفة تدليك تتحول إلى كابوس... شابة أُرغمت على ممارسة الدعارة وهذا ما فعلته بها المالكة!
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وظيفة تدليك تتحول إلى كابوس... شابة أُرغمت على ممارسة الدعارة وهذا ما فعلته بها المالكة!

ألقت الشرطة الأميركية القبض على صاحبة صالون للتدليك في ولاية مينيسوتا الأميركية بتهمة احتجاز امرأة واستغلالها للدعارة وبيعها لممارسة الجنس مع الزبائن.
 
وتواجه الآن ينغ هي، 55 عامًا، اتهامات جنائية نتيجة لذلك بما في ذلك استدراج أو حث شخص ما على ارتكاب الدعارة.
 
وتواجه أيضًا تهم جنحة جسيمة تتعلق بإدارة منزل غير منظم والاعتداء من الدرجة الخامسة، بعد أن أخبرت المرأة التي لم تذكر اسمها رجال الشرطة أنها كانت محبوسة في غرفة صغيرة في العمل، وتم التحكم في الوقت الذي يمكنها فيه تناول الطعام والاستحمام لعدة أيام.
 
ووفقًا للتهم المقدمة يوم الثلاثاء، تم استدعاء الضباط في الساعة 1:30 ظهرًا يوم السبت إلى العمل، ردًا على بلاغ عن صراخ امرأة. ثم لوح لهم شخص ما خارج متجر مجاور، قبل أن يجدوا المرأة في الداخل.
 
وجاء في الشكوى كيف كانت منزعجة وفي حالة من الصدمة، وتحدثت إلى الضباط من خلال تطبيق الترجمة على هاتفها.
 
وقالت إن المشتبه بها ضربتها على رأسها ولم تسمح لها بشرب الماء أو تناول الطعام أو تشغيل الأضواء، بينما كانت تعيش في "غرفة صغيرة مغلقة كل يوم عندما لم يكن هناك أي عمل"، كما جاء في الشكوى.
 
وأخبرت المرأة، التي دخلت المستشفى لاحقًا، الشرطة أنها كانت تعيش في مركز العلاج بالتدليك منذ 3 آذار.
 
كان ذلك هو اليوم الذي سافرت فيه من موطنها كاليفورنيا إلى مينيسوتا بحجة أن ينغ هي ستمنحها وظيفة، حيث عرف المحققون المزيد عن محنتها المزعومة خلال مقابلة في المستشفى.
 

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