أسقطت إحدى سماعات الأذن في العمل... وعندما حاولت التقاطها قُطعت يدها وهذا ما حصل!

توفيت شابة تبلغ من العمر 21 عامًا وتعمل في مصنع لشركة عربات الغولف بولاية جورجيا الأميركية، بعد أن تم سحب ذراعها بواسطة حزام ناقل في محاولة للوصول إلى إحدى سماعات AirPods الخاصة بها، وفقًا للسلطات والتقارير.

ووفق موقع " نيويورك بوست "، علقت أليسا درينكارد تحت آلة بواسطة سلسلة الحزام المتحركة يوم الجمعة الماضي.

وبحسب ما ورد، قال أحد زملاء العمل إن أليسا أصبحت محاصرة بعد أن حاولت الوصول إلى سماعة الأذن AirPod الخاصة بها التي سقطت تحت الحزام الناقل.

وسرعان ما قامت الصيانة بإيقاف الآلة وتفكيكها، على الرغم من أن المستجيبين الأوائل اضطروا إلى قطع إطار معدني لإخراجها، كما جاء في تقرير الحادث.

وقال مكتب الشريف إن قلب أليسا كان لا يزال ينبض أثناء نقلها إلى مستشفى قريب، لكنها توفيت في صباح اليوم التالي متأثرة بجراحها.