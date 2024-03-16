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ما هو الغرض من النقاط السوداء على زجاج السيارة الأمامي؟
منوعات
2024-03-16 | 10:59
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ما هو الغرض من النقاط السوداء على زجاج السيارة الأمامي؟
ربما لاحظ العديد من سائقي السيارات النقاط السوداء الموجودة على زجاج السيارة الأمامي، وربما تساءلوا عن دورها وغرضها. يُعتقد عادة أنها مجرد زخرفة أو تصميم، ولكن الحقيقة هي أنها تخدم غرضًا هامًا يتعلق بالسلامة على الطريق.
وتُعرف هذه النقاط السوداء باسم "فريتس"، وهي تتكون من المينا السوداء التي يتم وضعها على حواف الزجاج الأمامي للسيارة أثناء عملية الإنتاج، ثم يتم حرقها داخل الزجاج. وهي تتبع نمطًا بسيطًا على الزجاج، حيث يوجد شريط خلفي صلب يليه نقاط كبيرة تصبح أصغر تدريجيًا عندما تقترب من منتصف الشاشة.
وتُستخدم هذه النقاط السوداء لعدة أسباب، ولكن الغرض الرئيسي هو التحكم في درجة حرارة الزجاج أثناء عملية التصنيع. بدونها، قد يولد الزجاج الكثير من الحرارة مما يؤدي إلى تشوه بصري. ولتقليل هذا التشوه وتحسين جودة الرؤية، تساعد النقاط السوداء في تبديد الحرارة وتوزيعها بالتساوي عبر الزجاج.
ووفقًا لشركة ASAP Windscreen، تقوم هذه النقاط بدور مهم في تقليل التشوه البصري وتحسين وضوح الرؤية على الطرق.
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