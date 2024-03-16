مشهد أغضب رواد الإنترنت... طفل يُدخن سيجارة إلكترونية داخل سيارة! (صورة)

أظهر مقطع فيديو صادم طفلاً يرتدي الحفاض وينفخ في سيجارة إلكترونية داخل سيارة.

وفي الوقت عينه، تبيّن أن طفلاً آخراً كان يجلس خارج الشاشة بجوار الطفل، عانى من نوبة سعال حيث غمرته الدخنة المنبعثة من السيجارة.

وفي مقطع الفيديو الطفل الصغير يستخدم السيجارة الإلكترونية وهو مقيد في مقعد السيارة ويأخذ نفخة من الجهاز الذي يحمله في يده.

بعد ثوانٍ، استدار الطفل نحو الكاميرا ونادى "المربية"، ولوح بالسيجارة الإلكترونية في يده قبل أن يقوم بالتدخين مرة أخرى.

وبينما تدفق البخار من الجهاز، سُمع صوت الطفل الآخر وهو يسعل ويقول: "أنت تخنقني بالسيجارة الإلكترونية".

ومن المفهوم أن اللقطات قد تم تسريبها من سلسلة محادثات على تطبيق واتساب وتم نشرها على موقع X في وقت سابق من هذا الشهر، حيث حصدت أكثر من 500 ألف مشاهدة.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الغضب بين المشاهدين على مواقع التواصل الإجتماعي.