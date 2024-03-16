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لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!

منوعات
2024-03-16 | 12:55
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لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!
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لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!

من المشي تحت المطر الغزير في ميلانو إلى ركوب طائرة هليكوبتر فوق سنترال بارك بنيويورك، من المؤكد أن هذه الشابة الأميركية التي تسافر حول العالم بحثًا عن الحب حصلت على نصيبها العادل من المواعيد الغرامية المثيرة للاهتمام.
 
ووفق موقع "ديلي ميل"، بدأت آن ماري "بحثًا عالميًا" للعثور على شريكها، منذ عامين، وذلك بعد انفصالها عن رجل اعتقدت أنها "ستتزوجه".
 
منذ ذلك الحين، قامت بزيارة 25 دولة، واستكشفت مشهد المواعدة في كل دولة وجمعت منها الحكايات مثل "الهدايا التذكارية". وتنشر آن ماري مغامراتها في المواعدة على حساب تيك توك الخاص بها (@annemariehagerty)، حيث جمعت 50 ألف متابع.
 
وتحدثت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا عن لقاءاتها الدولية، حيث شاركت تفاصيل حول الأماكن الأكثر رومانسية والأماكن التي فشلت في أسر قلبها.
 
قبل سعيها للمواعدة، لم تكن آن ماري بالتأكيد غريبة على السفر. انتقلت من بلدة صغيرة في ولاية كارولينا الشمالية إلى نيويورك، وتنقلت في كل مكان من اليابان إلى بنما، بل وعاشت في الهند عندما كان عمرها 18 عامًا. لكنها قالت إن المواعدة في الخارج فتحت عينيها على "الجانب الآخر تمامًا" من السفر.
 
وزعمت أن الأماكن الأكثر رومانسية هي نيويورك وإيطاليا وكرواتيا. ووصفت آن ماري نيويورك بأنها المدينة الأولى بالنسبة لها حتى الآن. وقالت إن هذا "جزء كبير" من سبب انتقالها إلى هناك.
 
وأوضحت: "إن صدفة المدينة ساحرة، بالإضافة إلى كونها محاطة بملايين الأشخاص، ولكن العثور على شخص مميز يجعلك تشعر وكأنك تعيش في فيلم رومانسي للغاية".
 
أما عن إيطاليا، فقالت إنها واجهت هناك أحد "أفضل مواعيدها". في ميلانو، التقط شخص غريب آن ماري تحت المطر الغزير. وقالت: "لقد اقترب مني وقال: "أعتقد أنك جميلة، وأود أن آخذك لتناول العشاء".
 
على الرغم من أنها ليست رومانسية مثل بعض الأماكن التي زارتها، إلا أن آن ماري قالت إن لندن كانت واحدة من الأماكن المفضلة لديها حتى الآن.
 
للإطلاع على المقال كاملاً اضغطوا هنا.

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