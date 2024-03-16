عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)

تروي الشابة الكندية آني شارلوت، البالغة من العمر 25 عامًا، قصةً فريدة من نوعها تتعلق بحالتها الطبية النادرة، حيث وُلدت برحمين ومهبلين.

وتعاني آني من حالة نادرة تسمح لها بإمكانية الحمل بطفلين من رجلين مختلفين في نفس الوقت، نتيجة الرحم المزدوج.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع آني لدورتين شهريتين، وهو أمر تديره باستخدام وسائل منع الحمل، وتقول إن كلاهما "يعملان بكامل طاقتهما". وتؤكد أن وسائل منع الحمل تعمل بشكل فعال ويساعدانها في إدارة صحتها بشكل جيد.

وتصدرت آني، التي تعمل كعارضة أزياء على منصة OnlyFans، العناوين بعد ادعائها أن حبيبها السابق كان يعاني من تعامله مع مهبل واحد، بينما احتفظت بالمهبل الآخر "للعمل". ولكن بعد انتهاء علاقتها، قررت آني أن تواصل حياتها وعلاقاتها بأسلوبها الخاص.

وتواعد آني رجلين جديدين حاليا، وأكدت أن كل منهما يعرف فقط عن وجود مهبلها الخاص به، وهي ترى العلاقة كمصدر للمتعة دون التزام جدي.

وتشعر آني بالاطمئنان لأنها لم تكن مضطرة لمشاركة تفاصيل حالتها النادرة مع شريكيها، وتريد أن تستمتع بالعلاقات دون عبء الجدية.

وقالت آني، التي أدركت أنهما قد يكتشفان ذلك قريبًا: "لم نتواعد لفترة طويلة، وكلاهما يعرف أنني أواعد من أجل المتعة وليس شيئًا جديًا. سأرى فقط ما سيحدث مع الوقت!".