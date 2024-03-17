بين الكتب والأطباق المميزة... هكذا تعيش بنغلاديش أجواء رمضان وما هو الاسم الذي يُطلق على الأطفال خلال الشهر الفضيل؟

تعتبر التقاليد الرمضانية في بنغلاديش مميزة جدا، وتثقيفية في الوقت نفسه.فخلال شهر رمضان المبارك، يُعتبر تقليد شراء الكتب الدينية من أبرز المراسم، حيث يقام معرض ضخم للكتب الدينية الاسلامية في بداية الشهر ويستمر حتى نهاية رمضان.أما وجبة الـ"تشاوك" فهي الأكثر انتشارا وتحضيرا في بنغلاديش خلال الشهر الفضيل، وهي وجبة تقليدية اعتاد البنغاليون تناولها عند الإفطار.والتشاوك هي عبارة عن نوع من المعجنات المقلية بالزيت، ويزداد الإقبال عليها بشكل كبير خلال رمضان، بالاضافة الى أنواع أخرى من المأكولات والحلويات منها "جيلابي" وهي حلوى، "بيازو" وهي مصنوعة من البصل و "بيجوني" وغيرها.وبالاضافة الى ذلك، فان العديد من الآباء يطلقون على أطفالهم اسم "رمضان" تكريما لهذا الشهر الفضيل.