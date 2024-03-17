صورة سيلفي كشفت لها حقيقة مرعبة... ما حصل معها بعد ذلك غيّر حياتها! (صورة)

وطلب الطبيب منها إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، وفي طريق عودتها إلى المنزل من الفحص، تلقت مكالمة هاتفية: لقد وجدوا كتلة حميدة داخل دماغها كانت تنمو بمعدل عدواني.وأوضحت تروتوين قائلة: "اكتشفت أنني مصابة بالورم السحائي، وهو الشكل الأكثر شيوعاً لسرطان الدماغ".وبدأت تروتوين العلاج على الفور في مركز موفيت للسرطان في تامبا. أولاً، تم إجراء عملية جراحية لإزالة الورم. ثم كشف إجراء المتابعة عن وجود ورم أولي آخر في المخ، وهو ورم دبقي.وأبلغ الأطباء تروتوين - التي تعمل الآن كمنسقة للوحدة الصحية في موفيت - أن الورم سيستمر في النمو ببطء، وأنها من المحتمل أن تحتاج إلى مراقبة حالتها مدى الحياة.علاوة على ذلك، اكتشف الأطباء أيضًا أنها تحمل طفرة جين PTEN، مما يعرضها لخطر أكبر للإصابة بسرطانات أخرى.ولم تظهر محنة تروتوين إلى النور إلا مؤخرًا في تقرير حديث لمحطة فوكس المحلية.وقالت للصحيفة إنه منذ عام 2017، عندما خضعت لعملية بضع القحف، تم تشخيص إصابة تروتوين بسرطان الثدي وسرطان الرحم وعلاجهما.وطوال علاجاتها القاسية، قالت تروتوين إنها كانت محظوظة بما يكفي لمقابلة "بعض الأشخاص الأكثر صدقًا وإلهامًا" الذين عرفتهم على الإطلاق.وقالت: "لم يكن السرطان خياري الأول، لكنني لن أستبدل مكاني أو ما مررت به مقابل أي شيء". وأضافت أنها من خلال عملها الآن أصبحت قادرة على مساعدة الناس في أصعب أوقات حياتهم، مشيرة الى أنها تخطط للحصول على درجة ثانية في الصحة العامة.وتابعت تروتوين: "لدي قلب يحب الناس وأحاول مساعدة الناس بأي طريقة ممكنة".ومنذ زيارتها الأولى لمدينة نيويورك، فقدت تروتوين ابن عمها بسبب سرطان البنكرياس. لقد عادت إلى المدينة مرة واحدة فقط - "لتكريم الذكريات التي شاركتها معه".