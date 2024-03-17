الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صورة سيلفي كشفت لها حقيقة مرعبة... ما حصل معها بعد ذلك غيّر حياتها! (صورة)

منوعات
2024-03-17 | 05:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صورة سيلفي كشفت لها حقيقة مرعبة... ما حصل معها بعد ذلك غيّر حياتها! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
صورة سيلفي كشفت لها حقيقة مرعبة... ما حصل معها بعد ذلك غيّر حياتها! (صورة)

صورة سيلفي كشفت لها حقيقة مرعبة... ما حصل معها بعد ذلك غيّر حياتها! (صورة)

قبل ثماني سنوات، سافرت ميغان تروتوين إلى مدينة نيويورك لرؤية ابن عمها الراحل، توني مارتينيز، الذي كان يعيش في هارلم.

وقالت الشابة البالغة من العمر 33 عاماً من مدينة هدسون بولاية فلوريدا لصحيفة The Washington Post: "لقد استمتعنا كثيراً، التقطنا الصور وشاهدنا الأفلام...  عندما يكون لديك عائلة تعيش هناك، فإن تجول تلك الشوارع بشكل مختلف."

وأثناء وجودهما في وسط المدينة، زار القريبان مركز روكفلر، وتوقفت تروتوين لالتقاط صورة سيلفي بجوار المسبح العاكس والنافورات القريبة في الجادة السادسة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتتذكر تروتوين قائلة: "نظرت إلى الصورة، وكان جفني يتدلى... اعتقدت أن الأمر غريب، لذلك عندما عدت إلى المنزل، ذكرت ذلك لطبيب الأعصاب الخاص بي."
 


وطلب الطبيب منها إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، وفي طريق عودتها إلى المنزل من الفحص، تلقت مكالمة هاتفية: لقد وجدوا كتلة حميدة داخل دماغها كانت تنمو بمعدل عدواني.

وأوضحت تروتوين قائلة: "اكتشفت أنني مصابة بالورم السحائي، وهو الشكل الأكثر شيوعاً لسرطان الدماغ".

وبدأت تروتوين العلاج على الفور في مركز موفيت للسرطان في تامبا. أولاً، تم إجراء عملية جراحية لإزالة الورم. ثم كشف إجراء المتابعة عن وجود ورم أولي آخر في المخ، وهو ورم دبقي.

وأبلغ الأطباء تروتوين - التي تعمل الآن كمنسقة للوحدة الصحية في موفيت - أن الورم سيستمر في النمو ببطء، وأنها من المحتمل أن تحتاج إلى مراقبة حالتها مدى الحياة.

علاوة على ذلك، اكتشف الأطباء أيضًا أنها تحمل طفرة جين PTEN، مما يعرضها لخطر أكبر للإصابة بسرطانات أخرى.

ولم تظهر محنة تروتوين إلى النور إلا مؤخرًا في تقرير حديث لمحطة فوكس المحلية.

وقالت للصحيفة إنه منذ عام 2017، عندما خضعت لعملية بضع القحف، تم تشخيص إصابة تروتوين بسرطان الثدي وسرطان الرحم وعلاجهما.

وطوال علاجاتها القاسية، قالت تروتوين إنها كانت محظوظة بما يكفي لمقابلة "بعض الأشخاص الأكثر صدقًا وإلهامًا" الذين عرفتهم على الإطلاق.

وقالت: "لم يكن السرطان خياري الأول، لكنني لن أستبدل مكاني أو ما مررت به مقابل أي شيء". وأضافت أنها من خلال عملها الآن أصبحت قادرة على مساعدة الناس في أصعب أوقات حياتهم، مشيرة الى أنها تخطط للحصول على درجة ثانية  في الصحة العامة.

وتابعت تروتوين: "لدي قلب يحب الناس وأحاول مساعدة الناس بأي طريقة ممكنة".

ومنذ زيارتها الأولى لمدينة نيويورك، فقدت تروتوين ابن عمها بسبب سرطان البنكرياس. لقد عادت إلى المدينة مرة واحدة فقط - "لتكريم الذكريات التي شاركتها معه".
 

آخر الأخبار

منوعات

سيلفي

حقيقة

مرعبة...

حياتها!

(صورة)

LBCI التالي
والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
بين الكتب والأطباق المميزة... هكذا تعيش بنغلاديش أجواء رمضان وما هو الاسم الذي يُطلق على الأطفال خلال الشهر الفضيل؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-02

حادث سير "دمّرها" وصورة كشفت الحقيقة... خسرت قضية ضد شركة التأمين بقيمة 800 ألف دولار والسبب: شجرة العيد! (صور)

LBCI
منوعات
2024-01-15

أرسلت "سيلفي" لأصدقائها ولكنها لم تتوقع هذه المفاجأة المرعبة... لم تكن وحدها في الصورة! (صور)

LBCI
منوعات
2024-03-04

ريما فقيه تستقبل مولودها الرابع بكلمات مؤثرة... وهكذا كشفت عن اسمه (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-14

الخير لـ"الحوار المرحلة": الإعتدال يمثل بصورة حقيقة ما قام به الرئيس الشهيد رفيق الحريري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:07

ما عثرت عليه بالصدفة داخل منضدة غرفة نومها حوّلها الى مليونيرة... "شعرت بالتوتر والفرح وصرخت"! (صورة)

LBCI
منوعات
05:42

والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:19

بين الكتب والأطباق المميزة... هكذا تعيش بنغلاديش أجواء رمضان وما هو الاسم الذي يُطلق على الأطفال خلال الشهر الفضيل؟

LBCI
منوعات
17:20

عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:21

تدابير سير من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى - ضهور الشوير اعتباراً من الغد ولمدة 15 يومًا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-09-13

الذكاء الاصطناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-29

نصرالله: على حكومتي السويد والدنمارك أن تُدركا أنّ أمتنا لا تتحمل الإعتداء والإساءة إلى رموزها ومقدّساتها

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-15

توضيح من وزارة الصحة عما يتداول عن طهي الأرز ومدة صلاحيته واحتوائه على مواد سامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:58

اليوم الأخير من الانتخابات...هل ستجدد ولاية بوتين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟

LBCI
أخبار لبنان
07:43

باسيل: ما من تحالف ثابت مع أحد ...واوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا

LBCI
أخبار لبنان
06:49

الراعي: لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:01

في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر

LBCI
رياضة
14:50

منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي

LBCI
أخبار لبنان
14:41

ياسمينا زيتون في طريقها الى لبنان ... فماذا تقول للـLBCI في آخر لقاءٍ معها في جزيرة موريشيس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

الإنتخابات الرئاسية الروسية تنطلق غدًا في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
17:06

ظنّت أنها بحاجة لشرب المزيد من الماء... ولكن ما حصل معها كان مأساويا وحبيبها يرفع الصوت: "فقدت حبّ حياتي"

LBCI
منوعات
05:42

والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

LBCI
منوعات
17:20

عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
05:08

هيئة ادارة السير: زيادة أيام عمل مصلحة تسجيل السيارات ٤ ايام بدلا من ٣

LBCI
حال الطقس
02:35

لبنان بانتظار منخفض جوي... هل تتساقط الثلوج مجددا؟

LBCI
فنّ
16:42

في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)

LBCI
منوعات
12:55

لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!

LBCI
صحف اليوم
00:49

هل فعلا كان القائد في "القسام" مروان عيسى في المنطقة المستهدفة اسرائيليا؟ (الشرق الاوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More