والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

في مفاجأة مميزة جدا، سافر والد ووالدة ملكة جمال لبنان والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ياسمينا زيتون الى دبي لمواكبتها في طريق عودتها من دبي الى لبنان.وفي حديث للـLBCI، أكد والدا ياسمينا زيتون، أن ابنتهما لا تعلم بذهابهما الى دبي، وقالا: " نحن ذاهبان الى دبي لمفاجأة ياسمينا ومرافقتها في طريق عودتها، وستكون المفاجأة من داخل الطائرة وهي لا تعلم بالأمر، ونقول لمتابعي الـLBCI تابعونا لمشاهدة اللقاء المميز".وبعد دخول ياسمينا زيتون الى الطائرة، مشت في الممر بين المقاعد على وقع التصفيق والتهاني، بعد أن استقبلتها مضيفات طيران الشرق الأوسط بباقة ورد مميزة.وفي لحظة مؤثرة جدا، شاهدت ياسمينا والديها بين ركاب الطائرة، وجمعهما لقاء مليء بالعاطفة والحب.ومن على متن الطائرة، قالت ياسمينا زيتون: "أنا فخورة جدا بايصال لبنان وصورته الى ملكة جمال العالم وأريد أن أشكر الجميع على محبتهم ودعمهم، وهذا الانجاز الذي حققته هو من أجل لبنان".